PKS: Uskoro prvi regionalni čat-bot za privrednike Zapadnog Balkana

Novi digitalni asistent za investicije u regionu Zapadnog Balkana — WB6 Opportunity, koji je trenutno u beta verziji, biće za mesec dana dostupan na sajtovima svih privrednih komora regiona, najavio je predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.

„To je prvi čat-bot (chat bot) koji funkcioniše na regionalnom nivou“, rekao Čadež na prvom panelu konferencije 100 EXPO – Lideri održivog razvoja, koja se održava u okviru Međunarodnog sajma 100 EXPO u Sarajevu.

Čadež je naveo da je, na pitanje „Kako i šta ja kao investitor mogu da dobijem u Bosni i Hercegovini?“, dobio potpune i konkretne informacije sa svih relevantnih nivoa — uz linkove i formulare za podnošenje zahteva.

Platformu WB6 Opportunity razvili su Privredna komora Srbije i Centar za digitalnu transformaciju u saradnji sa Komorskim investicionim forumom Zapadnog Balkana, s ciljem da firmama i investitorima pruži tačne i aktuelne informacije o poslovnom okruženju, zakonima, podsticajima, tržišnim trendovima i investicionim mogućnostima u regionu.

„Ova prva platforma za investicije koja funkcioniše na regionalnom nivou pokazuje koliko smo svi zajedno dobri i koliko dobro možemo da sarađujemo“, rekao je Čadež, dodajući da ekonomije zemalja Zapadnog Balkana neće opstati ako ne budu govorile jednim glasom prema Briselu i članicama Evropske unije.

On je ukazao i na izazovno razdoblje koje sledi usled novih direktiva EU, među kojima su prepolovljene kvote za čelik i CBAM, koji sada obuhvata 2.600 kompanija, ali i sve njihove dobavljače.

„Kada se sve to uzme u obzir, pitanje je u kojoj meri ćemo biti konkurentni u 2027. godini. Svako od nas je na svom putu u procesu evropskih integracija, ali ništa ne sprečava ni Evropsku uniju ni nas da već za godinu ili godinu i po dana postanemo deo integrisanog ekonomskog prostora“, rekao je Čadež, ocenivši da planovi postoje, ali da je realizacija slaba.

Po njegovoj oceni regionalne inicijative, kao što su Otvoreni Balkan i Berlinski proces, politički su prilično spore, dok privreda više nema vremena da čeka na rešavanje konkretnih problema u poslovanju i izvozu.

Rešenje je, kako je rekao, formiranje saveta na ministarskom nivou i nivou šefova država, koji bi predstavljali operativniju i efikasniju podršku.

Istovremeno, Evropska unija, smatra Čadež, mora da prepozna napredak u konkretnim sektorima.

„Moramo proces da ubrzamo — da počnemo da radimo regionalno, zajedno, i da sa Evropskom unijom postepeno postajemo deo integrisanog tržišta, korak po korak. Govorimo o geopolitici — sada je šansa i za region i za Evropu da stvorimo bezbedan, stabilan i otporan okvir za ekonomsku infrastrukturu kako bismo opstali“, poručio je Čadež.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com