PKS: Uspešan nastup turističke privrede Srbije na 47. Međunarodnom sajmu turizma

Više od 20 kompanija i institucija predstavlja svoje usluge i projekte na na 47. Međunarodnom sajmu turizma koji se održava do 22. februara na Beogradskom sajmu pod sloganom „Jedno putovanje, hiljadu priča“, saopštila je danas Privredna komora Srbije (PKS).

Viši savetnik u Udruženju za turizam PKS Vedrana Dragićević istakla je da program nastupa obuhvata stručne skupove, prezentacije, poslovne susrete i promotivne aktivnosti, sa ciljem jačanja domaće turističke ponude i povezivanja sa partnerima iz zemlje i inostranstva.

„Posebnu pažnju posvećujemo outdoor turizmu – boravku u prirodi, kampingu, karavanima i nautičkom turizmu, jer u tim segmentima vidimo veliki potencijal za rast“, rekla je Dragićević.

Predsednik Akademije za hotelijerstvo, turizam i velnes Slobodan Čerović kazao je da obrazovanje mora biti direktno povezano sa potrebama tržišta.

„Naš program akademije podrazumeva da 50 odsto nastave čini stručna praksa u hotelima sa kojima sarađujemo. Želimo da studente pripremimo za realne izazove u privredi, ali i da kroz inovacije i savremene koncepte doprinesemo većoj konkurentnosti domaćeg turizma“, istakao je Čerović.

Svetlana Zlatarić iz Seoskog turističkog domaćinstva „Baranda Nestvarno“ naglasila je da je cilj nastupa promocija seoskog turizma i boravka u prirodi, posebno za najmlađe.

„Želimo da deci približimo selo i prirodu. Organizujemo jednodnevne izlete, obilazak farme životinja, vožnju fijakerom, domaći ručak u prirodi i lutkarsko pozorište. Do sada je naše imanje posetilo više od 5.000 dece iz Beograda, Novog Sada i Pančeva“, navela je Zlatarić.

Deo nastupa srpske turističke privrede realizuje se u saradnji sa Nacionalnom asocijacijom za stare i umetničke zanate i domaću radinost „Naše ruke“, kroz prezentacije i radionice tradicionalnih veština, čime se dodatno promoviše autentičnost i kulturno nasleđe Srbije.

Međunarodni sajam turizma ove godine okupio je više od 350 izlagača iz 18 zemalja.

(Beta)

