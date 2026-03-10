PKS: Više od 50 bilateralnih sastanaka na skupu učesnika izložbe Ekspo 2027

Predstavnici Privredne komore Srbije (PKS) danas su u Beogradu održali više od 50 bilateralnih sastanaka sa delegatima zemalja koje će učestvovati na međunarodnoj izložbi Ekspo 2027.

U tim razgovorima promovisane su aktivnosti Komore u okviru Expo 2027, kao i organizacija međunarodnog tehnološkog sajma GITEX AI Serbia.

Beograd je domaćin Drugog susreta međunarodnih učesnika izložbe Expo 2027 (International Participants Meeting – IPM), koji je okupio gotovo 500 delegata i predstavnika medija iz 138 zemalja.

Među zemljama učesnicama su predstavnici vodećih svetskih ekonomija, uključujući Sjedinjene Američke Države, Nemačku, Francusku, Italiju, Španiju i Kinu, ali i brojnih država Evrope, Azije, Afrike i Amerika.

U Beograd su doputovali i predstavnici Ujedinjenih nacija, kao i drugih međunarodnih organizacija i razvojnih agencija.

U okviru tog događaja je PKS, u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova, organizovala bilateralne sastanke sa delegacijama zemalja učesnica, sa ciljem jačanja ekonomskih veza i pozicioniranja Srbije kao važnog partnera u međunarodnoj poslovnoj saradnji.

Kako je istakao savetnik predsednika PKS Đorđe Živanović, uloga Komore u procesu priprema za Expo 2027 biće ključna kada je reč o povezivanju međunarodnih delegacija sa srpskom poslovnom zajednicom i organizacijom biznis programa izložbe.

„Danas smo na drugom International Participants Meeting-u, gde Privredna komora Srbije ima veoma značajnu ulogu, jer smo prepoznati kao platforma koja će voditi poslovni segment saradnje sa delegacijama koje dolaze u našu zemlju“, istakao je Živanović.

Dodao je da je Komora identifikovala više od 40 prioritetnih zemalja sa kojima su održani ili dogovoreni sastanci i razgovori, sa ciljem predstavljanja investicionih i poslovnih mogućnosti Srbije.

Predstavljajući delegatima aktivnosti savetnik predsednika PKS Nebojša Bjelotomićž je istakao da Komora okuplja više od 100.000 kompanija iz svih sektora privrede i da će imati ključnu ulogu u povezivanju međunarodnih partnera sa srpskom i regionalnom poslovnom zajednicom tokom Expo 2027 Belgrade.

„Kroz poslovne forume, B2B susrete i dolazak brojnih međunarodnih delegacija, omogućićemo kompanijama iz Srbije i regiona direktno povezivanje sa globalnim partnerima, sa fokusom na konkretne projekte, promociju inovacija, savremenih tehnologija i dugoročna partnerstva“, rekao je Bjelotomić.

Poseban segment Expo 2027 Belgrade biće i organizacija međunarodnog tehnološkog događaja GITEX AI Serbia Expo Edition, koji će okupiti vodeće svetske tehnološke kompanije, inovatore i investitore u oblasti veštačke inteligencije i novih tehnologija, u partnerstvu sa Dubai World Trade Centre.

„Pokretanje GITEX AI Serbia predstavlja početak nove faze u razvoju inovacionog i digitalnog ekosistema Srbije i regiona. U trenutku kada veštačka inteligencija transformiše ekonomije širom sveta, želimo da kroz ovu platformu povežemo Zapadni Balkan sa globalnom mrežom tehnoloških lidera, startapa i investitora“, poručio je Žarko Ackovik, grupni direktor za komercijalne izložb, Dubai World Trade Centre.

(Beta)

