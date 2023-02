PKS: Vučić odlikovao direktora Predstavništva PKS u Jerusalimu

BEOGRAD – Direktor Predstavništva Privredne komore Srbije u Jerusalimu i počasni konzul Srbije u Izraelu Aleksandar Nikolić odlikovan je, povodom Dana državnosti – Sretenja, Karađorđevom zvezdom trećeg stepena, saopštila je danas PKS.

Kako je navedeno, Nikolić je odlikovan za naročite zasluge u razvijanju prijateljskih odnosa između Srbije i Izraela, od institucionalnih oblasti i javne diplomatije, preko akademskih i privrednih, do oblasti kulture i sporta, a orden je uručio predsednik Srbije Aleksandar Vučić na svečanosti u Predsedništvu Srbije.

“Ovo je jedinstveno priznanje i izuzetna čast ne samo meni, već i našoj kući, Privrednoj komori Srbije, za doprinos umrežavanju ekosistema Srbije i Izraela, implementiranju inovativnih rešenja iz Izraela, pozicionirnju srpskih kompanija kao regionalnih distributera na izraelsko tržište i značajnom povećanju izvoza u tu Bliskoistočnu zemlju. To ne bi bilo moguće bez timskog rada, počev od Predsednika PKS do svih relevantnih službi i sektora“, istakao je Nikolić.

Orden je, prema njegovim rečima, iznad svega dodatna motivacija, odgovornost i obaveza za dalji profesionalni, multidisciplinarni rad i dostojanstveno predstavljanje otadžbine.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.