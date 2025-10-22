PKS: Zajednički nastupi na trećim tržištima i podsticaji za nove investicije Srbije i RS

Republika Srpska (RS) i Srbija intenziviraće privrednu saradnju, što će omogućiti poboljšanje poslovnog ambijenta i veće investicije, poruka je Poslovnog foruma koji je danas u Banjaluci okupio više od 100 privrednika sa obe strane, saopštila je Privredna komora Srbije.

Forum je organizovan u okviru posete državno-privredne delegacije koju je predvodila ministarka privrede Srbije Adrijana Mesarović.

Razgovaralo se o unapređenju saradnje i investicijama u oblasti prehrambene, metalske i drvne industrije, kao i o novim mogućnostima za zajedničke projekte i plasman proizvoda na trećim tržištima.

Ministar privrede i preduzetništva RS Vojin Mitrović istakao je da je Srbija najvažniji i najdraži spoljnotrgovinski partner RS i da je cilj dalje unapređenje postojeće robne razmene i stvaranje povoljnijeg ambijenta za poslovanje privrednika sa obe strane Drine.

On je naveo da će uvođenje nove dinamike u saradnju opština u širem području reke Drine, kao i razvoj javnog–privatnog partnerstva, dodatno ojačati ekonomske veze.

Kao primere uspešnih ulaganja, Mitrović je izdvojio kompanije PMP Dry System i Banjalučku pivaru, što, prema njegovim rečima, potvrđuje da strani investitori prepoznaju RS kao pouzdanu destinaciju za ulaganja.

„Po drugi put organizujemo Poslovni forum Srbije i RS u Banjaluci, a ove godine smo u razgovore uključili i trgovinske lance, kako bismo dodatno uticali na plasman roba i usluga između Srbije i RS“, izjavila je ministarka privrede Srbije.

Ona je istakla da je ukupna robna razmena između dve privrede u 2024. godini premašila milijardu evra, dok je za osam meseci ove godine iznosila više od 700 miliona evra.

„Naši zajednički ciljevi su unapređenje poslovnog okruženja i otklanjanje barijera u poslovanju, uz podršku obe vlade i resornih ministarstava“, rekla je Mesarović.

Dodala je da u Srbiji postoji veliki prostor za veći plasman proizvoda koji dolaze iz RS.

„Želimo da se proizvodi iz Srpske nađu na policama u Srbiji, kao i da sirovine iz Srbije budu uključene u lance proizvodnje u RS. Naša je obaveza da kroz podsticajne mere i finansijsku podršku dodatno ojačamo investicioni ambijent i povežemo naše privrednike“, poručila je Mesarović i pozvala privrednike iz RS da iskoriste prilike i budu deo privrednih delegacija iz Srbije u nastupu na trećim tržištima.

Zamenik predsednika Privredne komore Srbije Mihailo Vesović naglasio je da između privrednika RS i Srbije postoje snažne i dugogodišnje veze, što je potvrđeno i velikim odzivom na forum.

„Neophodno je da se na nivou Bosne i Hercegovine (BiH) obezbedi brži protok roba, pre svega prehrambenih proizvoda, jer je priznavanje sertifikata jedno od prvih ograničenja sa kojima se susrećemo. Drugi važan preduslov jeste razvoj i unapređenje efikasne logističke mreže“, rekao je Vesović.

Dodao je da treba imati u vidu i geopolitičke okolnosti i izazove u energetskom sektoru, gde ne postoje bolji partneri od RS i Srbije, koje zajednički razvijaju ono što je u njihovim mogućnostima.

U okviru foruma potpisani su i sporazumi o saradnji na unapređenju investicione klime, kao i u oblasti starih umetničkih zanata i ženskog preduzetništva.

(Beta)

