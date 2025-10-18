PKS: Završen Gitex Global 2025 u Dubaiju — vidimo se u Beogradu 2027. godine

Ovogodišnje izdanje najvećeg svetskog tehnološkog sajma GITEX Global 2025 u Dubaiju, bio je istorijski događaj za srpski IT sektor, istakla je danas Privredna komora Srbije (PKS).

Kako je saopštila, „osim odličnog predstavljanja i ostvarenih uspeha naših inovativnih IT kompanija i startapa, iz Dubaija je odjeknula vest da Beograd i Srbija postaju domaćini prvog GITEX sajma u jugoistočnoj Evropi“.

„Pod nazivom GITEX AI Serbia, ova prestižna manifestacija biće održana 2027. godine tokom svetske izložbe EXPO 2027, a zatim nastaviti da se organizuje i u godinama koje slede“, saopštila je PKS.

Ukazano je da je „ovo strateški korak za Srbiju kao regionalnog tehnološkog lidera i haba za kompanije, a da je srpski IT sektor blistao u Dubaiju najbolje potvrđuju i odlični rezultati učešća kompanija na upravo završenom GITEX Global 2025“.

„Na više od 2.000 sastanaka kompanije iz Srbije predstavile su svoja napredna rešenja iz oblasti veštačke inteligencije, klaud tehnologije, softverskog inženjeringa, digitalne transformacije i čip dizajna, a ugovoreno je i preko 150 novih poslova, projekata i partnerstava“, precizirano je.

Takođe je navedeno da je nacionalni paviljon Srbije u Dubaiju bio jedan od najposećenijih — sa posetiocima i potencijalnim partnerima iz Saudijske Arabije, Omana, Kuvajta, Egipta, Ujedinjenih Arapskih Emirata, SAD, Kanade, Indije, Pakistana, Rumunije, Singapura, Šri Lanke, Ugande, Moldavije…

Ambasador Srbije u UAE Vladimir Marić, koji je razgovarao sa kompanijama i predstavnicima PKS o učešću na sajmu, ocenio je da je dolazak Gitex Global u Beograd ogromna prilika za naše kompanije.

Najveće interesovanje vladalo je za rešenja iz oblasti edukacije softverskih inženjera — posebno u pravcu razvoja i integracije AI agenata, kao i za rešenja u domenu digitalne transformacije, čip dizajna i cloud bezbednosti.

Jedan od prvih velikih poslovnih uspeha zabeležila je beogradska kompanija Algotech, koja je već prvog dana potpisala Memorandum o saradnji sa južnokorejskom kompanijom FORCS, specijalizovanom za „paperless“ tehnologije.

„Čast mi je da objavim da smo proširili poslovanje na tržišta Bliskog istoka i Afrike. Potencijalni posao je višemilionski i otvoriće nova radna mesta u Beogradu, na projektima za banke i telekome“, rekao je Vasa Šegrt, menadžer u ovoj kompaniji.

Novosadska kompanija Smart, deo Saga grupe, predstavila je napredne sisteme robotske automatizacije procesa, takozvane „digitalne zaposlene“, koji su našli posebnu primenu u administraciji i finansijskom sektoru.

„Digitalni zaposleni mogu da simuliraju ljudski rad, ali brže i preciznije. Roboti treba da preuzmu rutinske zadatke, dok ljudi rade kreativnije i strateške poslove. Najveću primenu vidimo u administraciji i finansijama“, rekla je direktorka Ivana Ružičić.

Beogradska Intellya predstavila je tri proizvoda, uključujući virtuelnog asistenta zasnovanog na veštačkoj inteligenciji Beograd

„Ovo nam je četvrti nastup na GITEX-u, koji nam je ključna platforma za povezivanje sa novim tržištima. AI ne treba da zameni ljude, već da im pomogne da budu efikasniji“, istakla je menadžerka Nina Živković.

„Imamo više od 20 godina iskustva u telekomunikacijama i razvoju softvera“, rekla je ona.

„Na GITEX-u tražimo partnere kako bismo naš AI i cloud bezbednosni portfolio predstavili i van Evrope. Veštačka inteligencija nije magija — već alat koji koristimo kroz statističke modele za praktične potrebe“, rekao je menadžer za razvoj poslovanja kompanije MDS informatički inženjering Ivan Živanović.

Ova kompanija pored telekomunikacionih rešenja i data centar tehnologija, fokus stavlja na razvoj bezbednosnih softvera i integraciju sa AI modelima nove generacije.

Predstavnici kompanije Ikotek, koja se bavi razvojem i proizvodnjom IoT uređaja za globalne svetske brendove, pohvalili su se sa novim poslovima kao rezultat učešća na sajmu, dodajući da su performanse i interesovanje za njihova rešenja premašili sva očekivanja.

Najistaknutiji gost ovogodišnjeg sajma „GITEX Global“ bio je Sem Altman, izvršni direktor kompanije OpenAI, poznate po razvoju revolucionarnog alata veštačke inteligencije – ChatGPT.

Srpske firme našle su se rame uz rame sa vodećim svetskim imenima jer je GITEX Global 2025 okupio kompanije poput Alibaba Cloud, AMD, AWS, Dell, e&, G42, Google, HPE, Huawei, IBM, Microsoft, Oracle, Salesforce, Siemens, Snowflake i drugi.

Na Nacionalnom paviljonu Srbije u Dubaiju od 13. do 17. oktobra predstavile su se kompanije: Webkraft Studio, Nao.design, Acceleronix, Projectland, Smart, INVT, Bakson, CTRL+N, Quantox Technology, 2D Soft, Mainloop, Avisto Eastern Europe, Obelus, Boopro Technology, Quadro Consulting, AlgoMetric, MDS, Silver Bell Group, Ikotek, Enigmatry, Empinity, Intellya, MikroElektronika (MIKROE), Khaoticen, Algotech i INIT Technologies.

Učešće ovih kompanija na sajmu u Dubaiju organizovala je PKS u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com