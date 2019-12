Plan države omogućiće privlačenje više domaćih investicija

BEOGRAD – Plan države da u narednih pet godina investira oko deset milijardi evra u infrastrukturu značajno će uticati na povećanje ukupne ekonomske aktivnosti zemlje i omogućiti privlačenje ne samo stranih, već i domaćih privatnih investicija, ocenjuje predsednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović.

Govoreći o planu „Srbija 2025“, koji je danas predstavljen javnosti, Vlahović kaže za Tanjug da je vlada postavila investicije u prvi plan što je, kako smatra, dobar potez.

Slične projekcije, podseća, Svetska banka je pre petnaestak dana predstavila u izveštaju „Nova razvojna politika Srbije“.

„Dobro je da vlada planira da u narednom periodu oko desetak milijardi evra investira u infrastrukturu, putnu, železničku, poljoprivrednu, turističku… jer svakako da će to povećanje kapitalnih investicija značajno uticati na povećanje ukupne ekonomske aktivnosti neposredno, i sa druge strane, omogućiće privlačenje ne samo stranih, već i domaćih privatnih investicija u većem obimu nego što je to bio slučaj do sada“.

To će dalje, navodi, omogućiti da investicije budu iznad 25 procenata BDP-a.

Upravo je to, kaže, nivo investiranja koji obezbeđuje da se planiraju ambicioznije stope rasta, od 5 do 7 odsto, a kako je to Svetska banka u svom izveštaju definisala.

Ovako postavljeni ciljevi, preduslov su bržeg približavanja prosečnom standardu EU, rekao je Vlahović.

Dodaje da je neophodno pored ovog plana do 2025., raditi i na snažnom unapređenju poslovnog ambijenta u zemlji, odnosno, kako je rekao, obezbediti sigurnost poslovnih ugovora, efikasniji pravni sistem, raditi na unapređenje konkurentnosti…

Sve to je, kaže, preduslov pored ovog plana, da se povećaju domaće privatne investicije.

Ističe kao dodatnu pozitivnu stvar u predstavljenom planu deo koji se tiče finansiranja malih i srednjih preduzeća, koja inače teško dolaze do novca, a pored velikih kompanija su nosilac privrednog razvoja svake države.

(Tanjug)