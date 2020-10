Plan EU za veću konkurentnost i ekonomsku saradnju u regionu

BEOGRAD – Ekonomskim i investicionim planom za Zapadni Balkan, Evropska unija želi da poveća konkurentnost, podrži zelenu i digitalnu ekonomiju, poveća obim ekonomske saradnje među zemljama regiona i podstakne reforme, kao i da koristi pristupanja EU budu opipljivije ljudima.

To je ocenjeno na današnjem panelu koji je holandski institut „Klingendel“ (Clingendael) organizovao s regionalnom mrežom organizacija civilnog društva „Think for Europe“, navodi se u saopštenju Centra za evropske politike (CEP) i podseća da je ovim planom EU predvidela do devet milijardi evra za period od 2021. do 2027. godine.

Dodaje se da plan utvrđuje ključne oblasti za projekte i investicije na Zapadnom Balkanu, u koje spadaju stvaranje održivih transportnih i energetskih mreža, ekološka i digitalna obnova, jačanje konkurentske sposobnosti privatnog sektora, podrška zdravstvu, obrazovnom sistemu i socijalnoj zaštiti.

Kako je rečeno na panelu, iako u samom planu nema uslovljavanja za dobijanje te pomoći, jasno je da bi ta sredstva zemlje Zapadnog Balkana trebalo da iskoriste da ispune kriterijume za ulazak u EU – unaprede vladavinu prava, javnu upravu, demokratske institucije i pravosuđe, privredne reforme…

Alan Džons iz Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje i susedsku politku kaže da je EU donela ovaj plan jer je prepoznala potrebu za podrškom i ubrzanjem „ekonomske konvergencije“, odnosno približavanja ekonomskog standarda EU i zemalja Zapadnog Balkana.

Naveo je da EU želi da poveća konkurentnost, podrži zelenu i digitalnu ekonomiju, oslobodi ekonomski potencijal regiona, poveća obim ekonomske saradnje među zemljama regiona i podstakne reforme.

Programska direktorka CEP-a Milena Lazarević kazala je da će garantnim fondom, Ekonomski i investicioni plan EU imati dodatnu vrednost posebno imajući u vidu da je, kako kaže, ekonomska pomoć u poslednje vreme često dolazila iz delova sveta koji „nisu najdemokratskiji, sa često prikrivenim uslovima“.

Simonida Kacarska iz makedonskog Evropskog političkog instituta ocenjuje da ovaj plan pokazuje „ljudsko lice“ procesa pristupanja i ima za cilj da koristi pristupanja EU budu opipljivije ljudima.

„Želja EU je da radi na izgradnji budućih država članica EU, i to pokazuje ovim planom“, rekla je ona, dodaje se u saopštenju.

(Tanjug)

