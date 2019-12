Plate već preko 500evra, Srbija 2025-šansa za još veći razvoj

BEOGRAD – Prosečna plata u Srbiji ovog meseca biće 504 evra, pokazuju preliminarni statistički pokazatelji, rekao je danas ministar finansija Siniša Mali komentarišući Projekat Srbija 2025 za koji je rekao da predstavlja istorijsku šansu za razvoj zemlje.

Projekat investiranja u Srbiji u narednih pet godina, kaže, nije sam po sebi cilj nego sredstvo za podizanje životnog standarda građana naše zemlje, odnosno, kako je rekao, osnova za budućnost generacija dece u Srbiji.

„Iz temelja menjamo sve, to nismo mogli ranije. Ovo je istorijska šansa za nas da jednom za svagda rešimo problem infrastrukture“, rekao je Mali.

Ministar tvrdi da je apsolutno realna projekcija da prosečna plata u našoj zemlji 2025. godine bude 900 evra, kao i da penzije u poslednjoj godini ovog investicionog plana budu između 430 i 450 evra.

„Ponosan sam na ovo što smo danas predstavili“ istakao je Mali gostujući na Pinku i podsetio da je Srbija 2012. bila u teškoj poziciji, pred bankrotom, da je svaki četvrti građanin Srbije bio bez posla…

Mali je rekao da je opozicija govorila da rast neće biti iznad dva procenta, a da je država napravila konzervativnu projekciju rasta BDP-a od 3,5-3,6 odsto za ovu godinu a da će do kraja tekuće godine rast biti 4 odsto.

Kaže i da je u narednim godinama cilj da se dostigne stopa rasta od 7 procenata, a da se očekuje da Srbija u narednoj godini dostigne status zemlje sa investicionim rejtingom.

Sve to, kaže, daje za pravo državi da definiše ovakve projekcije u narednim godinama objašnjavajući da sredstva koja se izdvajaju za Projekat Srbija 2025. predstavljaju ceo jedan godišnji budžet naše zemlje.

Ministar je posebno naglasio investicije u digitalizaciju i obrazovanje u visini od oko 600 miliona evra.

„Naša zemlja mora da bude lider u znanju i inovacijama i to treba da obezbeditoi ovaj dodatni program do 2025. To su stvari koje menjaju svet i želimo da budemo deo toga.

Hoćemo da dominiramo u celom regionu“, naglasio je Mali.

Kada je reč o ulaganjima u obnovu i izgradnju stadiona u zemlji, kaže da će izgradnja nacionalnog stadiona u Beogradu biti realizovana u narednih pet godina, a da će se graditi stadioni širom zemlje, u Subotici, Leksovcu, Loznici, Zaječaru, Kraljevu, Sremskoj Mitrovici…

Iza ovih projekata, objašnjava, stoji država, dok „Partizan“ i „Zvezda“ imaju svoje stadione, međutim, prema rečima ministra, radi se na obezbeđivanju finansiranja rekonstrukcije i ta dva stadiona.

(Tanjug)