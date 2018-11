Plenković i investitori oprečno o poslovnom okruženju u HR

ZAGREB – Hrvatski premijer Andrej Plenković smatra da je vlada učinila velike pomake u pogledu poboljšanja poslovnog okruženja, nasuprot mišljenju šest stranih komora u Hrvatskoj koje su ocenile da se promene sprovode „presporo i u nedovoljnoj meri“.

Naime, šest stranih privrednih komora i organizacija u Hrvatskoj, među kojima američka, kanadska, austrijska, italijanska, nemačka i nordijska, poručilo je u četvrtak da su neefikasna javna uprava, pravna nesigurnost, poresko opterećenje, nedostatak stručne radne snage i rad vlade ključne prepreke poslovanju u Hrvatskoj.

To je pokazalo istraživanje sprovedeno među 473 kompanije članice tih organizacija, a rezultati ukazuju na to da su, uprkos nekim osetnim promenama na bolje, kompanije i potencijalni ulagači i dalje suočeni s brojnim preprekama, piše Poslovni dnevnik.

Osvrćući se na preporuke za poboljšanje poslovnog okruženja u Hrvatskoj koje su iznele te komore, Plenković je izjavio danas da je vlada učinila velike pomake po pitanju poreskog rasterećenja, smanjivanja barijera i ubrzavanja procedura.

Na pitanje novinara da je prema nekim kompanijama koje su učestvovale u tom istraživanju, poresko opterećenje u proteklih pet godina čak poraslo, Plenković je kazao: „Ono što znam su rezultati poreske reforme koja se radila u mandatu ove vlade“.

„Ako je to neki pogled od pet godina pa uključuje 40 puta izmenjene poreske zakone SDP-ove vlade, možda se to odnosilo na to vreme“, odgovorio je Plenković, koji je učestvovao na otvaranju sajma „Hrvatski ostrvski proizvod“ na zagrebačkom Trgu bana Jelačića.

Plenković kaže da treba dobro pogledati sve što je išlo prema rasterećenju, smanjivanju administrativnih barijera i ubrzavanju procedura u vreme njegove vlade, pri čemu je posebno apostrofirao novi zakon o javnoj nabavci, koji je doveo do njene transparentnosti.

„Mislim da smo s te strane napravili velike pomake i ne vidim baš da bi oni koji to prate s apotekarskom vagom mogli zaključiti da smo nazadovali“, poručio je.

U istraživanjima američke, kanadske i nordijske komore samo 13 posto kompanija smatra da su uslovi poslovanja u Hrvatskoj među najboljima u srednjoj i istočnoj Evropi, dok 36 posto smatra da su među najlošijima ili čak najlošiji, navodi Poslovni.

„Nedavno su objavljena i dva značajna izveštaja o konkurentnosti privreda u svetu. U izveštaju Svetske banke o regulativi poslovanja ‘Doing Busineš’, objavljenom krajem oktobra, Hrvatska je zauzela 58. mesto među ukupno 190 zemalja, što predstavlja pad za sedam mesta u odnosu na prošlogodišnji plasman“, podseća list.

Dodaje, takođe, da je u izveštaju o globalnoj konkurentnosti Svetskog ekonomskog foruma (WEF) za 2018. godinu, objavljenom polovinom oktobra, Hrvatska na 68. mestu medu 140 ekonomija sveta.

(Tanjug)