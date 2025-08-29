Počela isplata novca iz Alimentacionog fonda za izdržavanje dece

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju u Srbiji započelo je sa isplatom novca, na osnovu Zakona o ostvarivanju prava iz Alimentacionog fonda, saopštila je u petak pres služba Vlade Srbije.

Ministarstvo je, kako je navedeno, na bazi pristiglih zahteva i potrebne dokumentacije, donelo prvo rešenje o isplati novca i finansijska sredstva uplatilo na račun korisnika.

„Time je i zvanično isplaćen prvi iznos iz fonda, namenjenog privremenom izdržavanju“, ističe se u saopštenju.

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević rekla je da država više ne toleriše nesavesne i neodgovorne roditelje i bori se da svakom detetu omogući sigurno i zdravo detinjstvo.

„Na ovaj način, ne samo da izvršavamo zakonsku obavezu, nego direktno doprinosimo ekonomskom poboljšanju statusa porodica u Srbiji i, što je najvažnije, ispravljamo nepravdu, koja u nekim slučajevima traje mnogo godina i garantujemo ostvarivanje prava svakom detetu čiji roditelj ne plaća alimentaciju“, rekla je ona.

Navela je kako se time sprečava ekonomsko nasilje i svakom detetu obezbeđuje finansijska zaštita i stabilnost.

U tome se, prema njenim rečima, „vidi snaga države koja vodi računa o svojim građanima i uvodi mere s ciljem obezbeđivanja svih neophodnih uslova za funkcionisanje porodica, naročito kvaliteta života dece koja jesu budućnost ove zemlje“.

(beta/cmg)

(Beta)

