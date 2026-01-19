Počela isporuka sirove nafte u Srbiju nakon gotovo 100 dana od početka sankcija koje su SAD uvela NI

“Rafinerija u Pančevu kreće u rad oko 16. januara. Očekujemo da prvi dizel izađe iz proizvodnje i bude na tržištu oko 26. – 27. januara,” najavila je Đedović Handanović.
Ministarka je najavila i dodatne isporuke sirove nafte.
“ Mi očekujemo da posle ovih 85.000 tona dodatnih 35.000 do 45.000 tona nafte stigne u toku sledeće nedelje i to će sve obezbediti i pored domaće sirive nafte, koje trenutno ima oko 120.000 tona, da rafinerija u dužem vremenskom periodu i posle 23. januara može da nastavi da radi, rekla je ona.
Cilj je, kako je istakla da operetivna licenca za rad NIS-a bude produžena.
“U tom smislu američki OFAK ima određene zahteve, a to je da vidi glavne osnove ugovora i mi očekujemo da dođe do okončanja pregovora između MOL-a i Gaspromnjefta i obrate se američkoj Kancelariji za kontrolu strane imovine i za produženje licence dok se finalni pregovri ne završe i eventualno transakcija ne potpiše,” kazala je ministarka.
Đedović Handanović, nakon razgovora sa mađarskim ministrom spoljnih poslova Peterom Sijartom, očekuje brzi završetak pregovora ruskih akcionara NIS-a sa mađarskim MOL-om i još nekim mogućim partnerima.
Odeljenje za kontrolu strane imovine američkog Sekretarijata za finansije (OFAC) uvelo je u januaru sankcije NIS-u sa obrazloženjem da većinski vlasnik, ruska kompanija Gaspromnjeft, profitom finansira rat u Ukrajini. Sankcije su odlagane osam puta i 9. oktobra su stupile na snagu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je Rusima dao rok da nađu kupca do 15. januara, dok su SAD rok za pregovore za prodaju ruskog udela u toj kompaniji produžile do 24. marta 2026.
