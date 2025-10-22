Počeli zvanični razgovori misije Međunarodnog monetarnog fonda s delegacijom Srbije

Plenarnim sastankom u Narodnoj banci Srbije u sredu su počeli zvanični razgovori predstavnika Srbije s misijom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), a povodom drugog razmatranja sprovođenja ekonomskog programa podržanim aktuelnim Instrumentom za koordinaciju politike.

Delegaciju Srbije predvodi guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković, koja je i guverner Srbije u MMF-u, a u razgovorima je učestvovao i ministar finansija Siniša Mali.

Misija MMF-a, koju predvodi Anet Kjobe, boraviće u Beogradu do 30. oktobra.

Tokom predstojećih razgovora biće razmotrena najnovija makroekonomska kretanja, ekonomski izgledi i rizici, kao i ključna pitanja u vezi sa realizacijom programa i napretkom u sprovođenju reformi.

Prvo razmatranje sprovođenja dogovorenog ekonomskog programa okončano je u junu 2025. odlukom Odbora izvršnih direktora MMF-a o njegovom uspešnom završetku.

Ovoga put, misiji MMF-a, tokom njenog boravka u Beogradu, pridružiće se i izvršni direktor MMF-a Patrik Lošvjetski, koji u Odboru izvršnih direktora prestavlja Konstituencu Švajcarske, čija je članica i Srbija.

Aktuelni Instrument za koordinaciju politika odobren je Srbiji 9. decembra 2024. na period od 36 meseci, a savetodavnog je karaktera i ne predviđa korišćenje finansijskih sredstava.

Odobrava se zemljama koje sprovode kredibilnu ekonomsku politiku, a program se razmatra u okviru redovnih polugodišnjih razmatranja.

(beta/cmg)

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com