Počelo useljavanje praznih kuća u Vladičinom Hanu

VLADIČIN HAN – Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić izjavio je danas da postoji jaka politička volja da se nastavi projekat popunjavanja praznih seoskih kuća i da će i u republičkom budžetu za sledeću godinu biti odvojen novac za ovu namenu.

Krkobabić je prilikom posete Vladičinom Hanu o programima Ministarstva koji su u toku, razgovarao sa predsednicima mesnih zajednica i rukovodstvom ove opštine kao i Pčinjskog upravnog okruga, saopštilo je resorno ministarstvo.

Predsednik opštine Goran Mladenović izjavio je da su posle zadruga, za čiji rad je ova opština već dobila bespovratna sredstva, aplicirali i za ostale programe koje sprovodi Ministarstvo za brigu o selu i da su ponosni što je prva kuća useljena na jugu Srbije upravo iz njihove opštine.

Profesorka filozofije Biljana Radenković koja je za svoju četvoročlanu porodicu dobila novi dom u selu Repince izjavila je da je za nju ovaj projekat poceo u pravi čas, jer kako je rekla da je on počeo godinu dana kasnije, ona i njena porodica više ne bi bili ovde.

Program kupovine praznih seoskih kuća, kako se navodi u saopštenju, sprovodi se u celoj Srbiji, ali se posebna pažnja usmerava na pet južnih upravnih okruga u kojima je najprimetnije pražnjenje i odumiranje sela a to su Pčinjski, Pirotski, Jablanički, Nišavski i Toplički okrug.

Uredbom Vlade Srbije je za ove namene izdvojeno 500 miliona dinara a maksimalna vrednost jedne kuće je 1,2 miliona dinara.

Sredstva se dodeljuju po redosledu pristiglih prijava do utroška opredeljenog novca, a najkasnije do 1. novembra.

Novac se daje mladim bračnim i vanbračnim parovima, samohranim roditeljima i poljoprivrednicima do 45 godina života za kupovinu praznih seoskih kuća sa okućnicama.

(Tanjug)

