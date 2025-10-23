Počeo drugi ESG festival o održivom razvoju u organizaciji kompanije Hemofarm

U Muzeju nauke i tehnike u Beogradu danas je otvoren drugi ESG festival o održivom razvoju, u organizaciji kompanije Hemofarm, na kome učestvuje više od 20 kompanija, institucija i organizacija civilnog društva.

Generalni direktor kompanije Hemofarm Ronald Zeliger kazao je na otvaranju festivala, koji traje do 26. oktobra, da održivost nije jednokratan „skok“ uz milionske izdatke, već kontinuiran niz pametnih, malih odluka koje se ugrađuju u svaku investiciju i korak napred.

„Želimo da unapredimo sinergiju i da pomognemo kompanijama da rade prave stvari, da ih podržimo, a za to je potrebno da se usaglasimo“, rekao je Zeliger.

On je istakao i da je potrebno da pokrenemo otvorenu diskusiju, i zato je neophodno da zajedno učestvujemo u održivom razvoju i učinimo da se stvari zaista dogode.

„Održivost je zapravo baza za sve u budućnosti. Ne radi se o tome da sada uložimo milione evra pa da sledeće godine budemo ‘super’. Radi se o postepenom pristupu i putovanju na kojem se nalazimo. Mi smo ovde da zajedno sa drugim kompanijama i ekspertima, prikažemo šta zajedno možemo da uradimo na ekonomskom i društvenom planu sa donosiocima odluka“, istakao je Zeliger.

Dodao je da ga posebno raduje što će u nedelju, 26. oktobra, povodom Svetskog dana održivog razvoja, biti organizovana dan otvorenih vrata za sve posetioce Muzeja nauka i tehnike.

„To je naš poklon Srbiji u želji da informišemo i edukujemo. Dođite sa porodicom i prijateljima u Muzej nauke i tehnike, jer će biti veoma zanimljivo“, istakao je Zeliger.

Program obuhvata dečju predstavu „Nešto zeleno“, vođene ture u Muzeju i naučne eksperimente za decu.

U aktivacionim zonama posetioci će moći da razgovaraju o doniranju organa i transplantaciji i da urade brzu proveru zdravstvenog stanja uz savete za prevenciju.

Na ESG festivalu su danas po prvi put uručena priznanja „ESG Stars“ kompanijama i organizacijama za dugoročni doprinos održivom razvoju na lokalnom nivou.

Priznanja su dobile kompanije Delta holding, Koka-kola, Ernst & Jang, KMPG, PwC, kao i Privredna komora Srbije.

Tokom prvog dana ESG festivala organizovano je osam sati programa na tri panela, tri radionice i tri ESG razgovora.

Na prvom panelu „Klimatske strategije koje rade“ kompanije Delta holding, Koka-kola, Paladio grupa i rajfajzen banka predstavile su svoje dosadašnje rezultate u održivom poslovanju, kao i planove u toj oblati.

Pedstavljena su konkretna ESG rešenja za neposrednu primenu u praksi, uz naglasak na zdravlje kao zajedničku vrednost kroz prevenciju, odgovornost i održivost.

Tokom popodnevnog panela, „Prevencija, odgovornost, održivost: Zdravlje kao zajednička vrednost“ izlaganje će imati predstavnici Hemofarma, Ministarstva zdravlja Srbije i Štada (STADA) grupe.

Izvršni potpredsednik Štada grupa Frank Štaud upoznaće javnost sa zdrastvenim navikama građana Evrope u 2025. godini, prema poslednjem Zdravstvenom izveštaju te kompanije.

Tokom trećeg panela biće održan i razgovor na temu veštačke inteligencije i održivog razvoja između senior potpredsednika Štada grupe Tobiasa Gintera i izvršnog direktor Majkrosoft grupe Srbija Milana Gospića.

Hemofarm je predstavio i 13. Izveštaj o održivom razvoju, a Zeliger je istakao i da je 13. Izveštaj o održivom razvoju „odraz Hemofarmove održive transformacije“.

