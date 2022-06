Poceo postepen pristup podacima RGZ

BEOGRAD – Jutros od 7.30 časova počeo je postepen pristup podacima Republickog geodetskog zavoda, potvrđeno je Tanjugu.

Baza je od danas dostupna svim državnim organima, lokalnim samoupravama i notarima.

Maja Radović iz RGZ-a rekla je da su inženjeri za bezbednost počeli sa uključivanjem prvih državnih institucija, te da su otvorili pristup prema bazi podataka RGZ.

„Ovoga jutra prva ministarstva imaju pristup našim bazama podataka. To je veoma važno za naše građane, s obzirom da će danas Ministarstvo lokalne samouprave, sudovi i putem sistema Ministarstva pravde, javni beležnici imati pristup podacima.

To znači i da će od danas Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture biti u mogućnosti da izdaje građevinske dozvole, a zahvaljujući pristupu pitem sistema Ministarstva pravde i magistrale državnih organa, moći će da pristupaju i javni beležnici, što znači da će oni biti u mogućnosti da od danas overavaju kupoprodajne ugovore i izdaju listove nepokretnosti“, poručila je Radović za K1.

RGZ je nedavno bio suočen sa hakerskim napadom zbog kojeg je ceo informacioni sistem RGZ morao da bude zaključan, a Radović kaže da je to omogućilo da sajber napad ne može da ga ošteti.

Ona je naglasila da građani još uvek neće biti u prilici da svoje poslove obavljaju u službama za katastar nepokretnosti, s obzirom da će inženjeri za bezbednost podataka i bezbednost IT sistema, morati da provere svaku pojedinačnu radnu stanicu zaposlenih, kako bi podaci ostali zaštićeni.

„Za sam početak otvaraju se prioritetni načini komunikacije, kako bi što pre počela normalizacija rada tržišta nepokretnosti“, rekla je Radović i dodala da su baze podataka prikazane na jednom centralnom mestu, što je dostupno svim državnim organima.

Ona kaže da se može reći da će od danas u potpunosti biti funkcionalan posao kupoprodaje nepokretnosti.

Radović je rekla i da je sajber napad bio napad na infrastrukturu geoprostornih podataka države i dodala da infrastruktura geoprostornih podataka prema UN predstavlja jedan od stubova suvereniteta svake države.

„Sa te strane možemo reći da je ovo na izvestan način bio napad na suverenitet Republike Srbije, zbog toga od utorka svi naši timovi, domaći i inostrani, koji su radili na bezbednosti ovog sistema bili su angažovani praktično 24 sata, odnosno radili su u tri smene. Osim timova inženjera za bezbednost, nama su se u ovom poslu pridružili i predstavnici Tužilaštva, BIA, MUP, kao i svi drugi državni organi koji su bili u mogućnosti da nam pruže podršku u odbrani našeg sistema i podataka u vlasništvu svih građana“, navela je Radović.

Dodala je da je RGZ pravovremeno obavestio javnost o tome da sistem nije dostupan, podsećajući da je u utorak, 14. juna, na vebsajtu RGZ-a dato obaveštenje o izvesnim tehničkim problemima.

„Kada smo imali prve informacije o kakvoj pretnji se radi, mi smo već u sredu dali obaveštenje da naši sistemi ne funkcionišu, odnosno da su preventivno zaključani i ta informacija je vrlo brzo stigla do građana i pravovremeno su bili obavešteni svi akteri tržišta nepokretnosti. Tako da zahvaljujući tome nije bilo prevelike panike u javnosti, ali nažalost bili smo svedoci da su se proteklog vikenda oglašavali javno i neki pojedinci koji nisu imali relevantne informacije i pojedini mediji su uz izvesnu najavu nekakve potencijalne tragedije, izveštavali o ovome“, rekla je Radović.

Put kojim će podaci RGZ biti dostupni je najbezbedniji koji je trenutno moguće pružiti, istakla je ona i dodala da tokom narednih dana još uvek neće biti moguće pristupanje podacima onlajn, a ni zaposeni neće pristupati sistemu, zato što je i dalje potrebno proveriti sve delove sistema, uključujući i sve radne stanice svih zaposlenih.

„Očekujemo da naši inženjeri najveći deo sistema puste do kraja radne nedelje, ali iz opreznosti ne mogu da kažem da će to biti celokupan sistem, ali najveći deo sistema bi trebalo da bude funkcionalan do kraja sedmice“, rekla je Radović.

(Tanjug)

