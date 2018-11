Početak gradnje intermodalnog terminala u Batajnici 2019.

BEOGRAD – Prvi intermodalni terminal u Srbiji počeće da se gradi 2019. godine u Batajnici, izjavila je ministarka građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja Zorana Mihajlović, koja je danas potpisala ugovore sa sedam kompanija o dodeli ukupno 114 miliona dinara u okviru stimulativnih mera za unapređenje kombinovanog transporta.

Ugovori su potpisani u Vladi Srbije s predstavnicima kompanija Nelt, Kombinovani prevoz doo, ŽIT Beograd, Transagent operator, Transportšped, Milšped i Slobodnom zonom Pirot.

Mihajlovićeva je rekla da prvi put Vlada Srbije podržava kroz program subvencija kombinovani transport.

„Zaista su ovi ljudi koji su potpisali ugovor, pioniri logistike. Kombinovani transport je najvećim delom transport u železničkom saobraćaju, a početak i kraj je, kako se kaže, drumski saobraćaj“, rekla je Mihajlovićeva.

Navela je da je 120 miliona dinara vlada ove godine izdvojila za tu namenu, a ugovori su potpisani na osnovu javnog poziva.

Ugovorima je definisano i kako će se oni realizovati.

„Država se opredelila da pomogne privatni sektor, ali i kompanije kojima je osnivač vlada. Ulaganja će biti kroz infrastrukturu, IT, opremu, to zavisi od kompanija, negde su dodeljena sredstva 100 odsto od investicionog ulaganja, a negde je to 30 do 50 odsto investicione vrednosti“.

Izrazila je očekivanje da će u narednom periodu biti mnogo više kombinovanog transporta u Srbiji.

„Radimo na otpočinjanju izgradnje prvog intermodalnog terminala u Batajnici. To je delom finansirano sredstvima EU, a delom iz budžeta, i nadam se da ćemo 2019. i početi izgradnju tog prvog intermodalnog terminala u Srbiji i nadam se da će to biti zamajac za taj vid transporta“, rekla je ministarka.

Kako kaže, kompanije koje su danas potpisale ugovore pokazale su zainteresovanost da idu u susret modernim tehnologijama i intermodalnom transportu.

Zorana Mihajlović istakla je da vlada ima stabilan budžet i da će u 2019. nastaviti saprogramom podrške tom vidu transporta.

Direktor Slobodne zone Pirot Dragan Kostić rekao je da je to prvi put da se na takav način pomogne kompanijama koje se bave kombinovanim transportom.

On je naglasio da se time podržavaju takozvani „zeleni koridori“ tako što će se pretovarati roba sa kamiona na železnicu i time koristiti struja umesto fosilnih goriva.

