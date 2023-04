Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu izmenio rokove za četiri konkursa

NOVI SAD – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo izmenio je rokove za četiri raspisana konkursa, objavljeno je na sajtu ovog Sekretarijata.

Tako će konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru biti otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 21. aprila, a do tog datuma biće otvoren i konkurs za sufinansiranje nabavke novih pčelinjih društava i opreme za pčelarstvo košnica i kontejnera u Vojvodini.

Zainteresovani za učešće na konkursu za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima, mogu da se prijave do 24. aprila.

Izmenjen je i rok za prijavljivanje na konkurs za sufinansiranje investicija za podizanje konkurentnosti u pčelarstvu, pa će zainteresovani moći da konkurišu do 21. aprila.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.