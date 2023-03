Poljoprivredni popis u Srbiji od 1. oktobra do 15. decembra

BEOGRAD – Popis poljoprivrede 2023. godine biće obavljen od 1. oktobra do 15. decembra, prvi preliminarni rezultati biće objavljeni najkasnije do 31. januara 2024. a ostali će se objavljivati sukcesivno, najkasnije do 31. decembra 2025. godine, izjavio je danas direktor Republičkog zavoda za statistiku Miladin Kovačević.

On je na konferenciji „U susret popisu poljoprivrede“ rekao da će popis biti jednim delom finansiran iz pretpristupnih fondova Evropske unije, a ostatak iz republičkog budžeta.

Evropska unija će prema rečima šefa odeljenja za saradnju EU Delegacije u Srbiji Nikole Bertolinija za popis izdvojiti 20 miliona evra.

Državna sekretarka u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstava i vodoprivrede Milica Đurđević je rekla da će se popisati poljoprivredna i porodična poljoprivredna gazdinstva i navela da u Srbiji sada ima 466. 000 gazdinstava od čega je 462.000 porodičnih.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.