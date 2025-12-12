Poljoprivrednici blokirali Solun traktorima s mrtvačkim sanducima

Zemljoradnici i stočari iz severne Grčke, ogorčeni svojim ekonomskim položajem i izostankom dovoljne pomoći države i EU, danas su od podneva blokirali ulaze u luku u Solunu, te time i centar tog grada.

Uprkos mnogobrojnim policajcima ulice su preplavljene traktorima na kojima su mrtvački sanduci čime demonstranti ilustruju stanje poljoprivrede, prenela je atinska RTV SKAI.

Poljoprivrednici iz udaljenijih regiona Grčke su u Solun stigli automobilima i zakupljenim autobusima, a došle su i delegacije poljoprivrednika koji i dalje blokiraju carinske ispostave na graničnim prelazima povremeno dopuštajući saobraćaj.

U protestu učestvuju i pčelari, a podršku poljoprivrednicima pružaju studenti i sindikati.

