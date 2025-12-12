Poljoprivrednici blokirali Solun traktorima s mrtvačkim sanducima

Uprkos mnogobrojnim policajcima ulice su preplavljene traktorima na kojima su mrtvački sanduci čime demonstranti ilustruju stanje poljoprivrede, prenela je atinska RTV SKAI.
Poljoprivrednici iz udaljenijih regiona Grčke su u Solun stigli automobilima i zakupljenim autobusima, a došle su i delegacije poljoprivrednika koji i dalje blokiraju carinske ispostave na graničnim prelazima povremeno dopuštajući saobraćaj.
U protestu učestvuju i pčelari, a podršku poljoprivrednicima pružaju studenti i sindikati.
(Beta)
