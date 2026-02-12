Poljoprivrednici i sindikati u Indiji u jednodnevnom štrajku zbog trgovinskog sporazuma sa SAD

Koalicija sindikata i grupa poljoprivrednika u Indiji organizovala je danas nacionalni štrajk kako bi protestovali zbog prelaznog trgovinskog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), za koji tvrde da potkopava interese poljoprivrednika, malih preduzeća i radnika.

Poslanici opozicionih stranaka u parlamentu su od Vlade zahtevali da otkaže trgovinski sporazum i kritikovali premijera Narendru Modija sloganom „Narendra Modi, predaj se Modi“.

Jednodnevni štrajk je delimično poremetio rad javnih službi i proizvodne aktivnosti, a demonstranti su istakli otpor reformskoj agendi koju je predstavio Modi.

Generalni sekretar Sveindijskog kongresa sindikata Amardžit Kaur je izjavio da trgovinski sporazum sa Vašingtonom otvara indijsko tržište za subvencionisane poljoprivredne proizvode, čime se ugrožava egzistencija miliona malih poljoprivrednika.

Vlada u Nju Delhiju branila je prelazni trgovinski sporazum kao korak ka povećanju izvoza, privlačenju investicija i jačanju strateških veza sa SAD.

Indija i SAD su ovog meseca objavile da se približavaju formalnom trgovinskom sporazumu, objavljujući privremeni okvir koji bi smanjio carine i produbio ekonomske veze.

Informativni list koji je objavila Bela kuća pokazuje da se recipročna carina na indijsku robu smanjuje sa 25 na 18 odsto, dok će dodatna kaznena carina od 25 odsto za kupovinu ruske nafte od strane Indije biti ukinuta.

Indija će, zauzvrat, prestati da uvozi rusku naftu i kupiti američku robu u vrednosti od 500 milijardi dolara, uključujući energente, uz smanjenje poreza i necarinskih barijera.

Demonstranti u Indiji su se takođe usprotivili Modijevim naporima da privatizuje državne kompanije i sprovede nove zakone o radu, nazivajući sveobuhvatne promene „obmanjujućom prevarom“ protiv radnika.

Indijski zvaničnici tvrde da su reforme rada neophodne kako bi se povećala efikasnost i u dugom roku stvorila nova radna mesta.

(Beta)

