Poljoprivrednici najavili blokade puteva za danas

Udruženja poljoprivrednika koja su u protestu saopštila su da će i danas blokirati oko 10 magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva u Srbiji, zbog lošeg stanja u poljoprivredi.

Poljoprivrednici će totalno blokirati puteve, u trajanju od 24 sata, Resnik – Kragujevac izlazak na Račanski put, Takovo – Gornji Milanovac u mestu Takovo, put u mestu Cerovac, magistralni put Kragujevac – Gornji Milanovac u mestu Bare.

U totalnoj blokadi biće i put u Bogatiću, Ibarska magistrala u mestu Miločaj, Kočovića raskrsnica u Bresnici kojom će se blokirati putevi Kragujevac – Kraljevo i Kragujevac – Čačak.

Od 10.00 do 14.00 časova biće blokrana raskrsnica Novi Sad – Sremska Mitrovica – granica sa Hrvatskom u mestu Susek.

Poljoprivrednici će danas blokirati i magistralni put M7.

Puteve blokiraju udruženja poljoprovrednika „Šajkača“, Proizvođači mleka Šumadije i Pomoravlja, „Naše mleko“ i Banatska Crnica.

(Beta)

