Poljoprivrednici najavili nove proteste širom Srbije

Više udruženja poljoprivrednika najavilo je nastavak protesta u vidu višednevnih izlazaka na ulice i puteve širom Srbije zbog, kako su naveli, zanemarivanja njihovih zahteva od strane Ministarstva i drugih institucija.

Kako su naveli, odluka je doneta na sastanku u subotu, 27. septembra, na kojem su učestvovali predstavnici više udruženja poljoprivrednika širom zemlje.

Kako navode, protesti neće biti zvanično prijavljivani „zbog represije nad poljoprivrednicima i hapšenja“.

Njihovi zahtevi ostali su isti – hitna isplata svih zaostalih dugovanja iz prethodnih godina, gorivo bez akcize direktno na pumpama, kao i hitno uklanjanje fantomskih poljoprivrednih gazdinstava iz sistema.

Poljoprivrednici traže i refinansiranje postojećih poljoprivrednih kredita uz kamatnu stopu od 1 odsto, naknadu od 300 evra po hektaru za jare kulture, te razbijanje kartelskog ponašanja na tržištu primarnih proizvoda.

Nadležnim institucijama upućeno je više pitanja, između ostalog, na koji način će tržište primarnih poljoprivrednih proizvoda država „oteti iz ruku kartela“, kao i kada će početi da kontroliše kvalitet robe koji preko granica ulazi u Srbiju, za šta se ta roba koristi i da li je i koliko štetna po stanovništvo Srbije.

Paori pitaju nadležne i da li je bilo suše i kolika je šteta i u kojim delovima Srbije, te šta se planira sa nagomilanim dugovanjima poljoprivrednika za Penzijsko i invalisdsko osiguranje.

Protest „upozorenja“ održan je ispred zgrade Pokrajinske vlade 15. septembra u Novom Sadu, nakon kojeg su uhapšena tri zemljoradnika.

