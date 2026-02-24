Poljoprivrednici nastavljaju blokadu Ibarske magistrale i drugih puteva širom Srbije

Poljoprivrednici iz Udruzenja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja nastavili su dvadesetčetvoročasovnu blokadu Ibarske magistrale u Mrčajevcima, a za danas su najavljene i blokade više desetina saobraćajnica širom Srbije.

Prema spisku koji je objavio portal Glas Šumadije, blokada u Zaklopači će trajati od 10 do 16 časova, kao i na kružnom toku Vitanovac-Kraljevo.

Udruženje poljoprivrednika Šajkača – Čačak blokiraće Kočovića raskrsnicu u Bresnici od 11 do 14 sati, kao i put Kragujevac – Kraljevo i put Kragujevac – Čačak.

Udruženje povrtara iz Zablaća – Čačak blokiraće od 10 do 14 časova u Slatini stari put Čačak – Kraljevo.

Grupe nezadovoljnih poljoprivrednika nastavlja blokadu na lokacijama Bare – magistralni put Kragujevac – Gornji Milanovac i Cerovac.

Blokade su i na Zlatiboru kod petlje na Sušici od 13 sati, na putu Takovo – Gornji Milanovac od 10 do 14 časova, kod Gruža centra od 10 do 12 sati, zatim u Malom Zvorniku, na magistralnom putu u Obrenovcu.

Poljiprivrednici će u Gornjoj Sabanti držati blokadu puta od 11 do 18 časova, zatim u Valjevo – Pričević, skretanje za Tupance od 13 sati, zatim Susek – raskrsnica Novi Sad – Sremska Mitrovica – granica sa Hrvatskom, od 10 do 15 sati, kao i u Vladimircima kod restorana „Domovina“ od 12 časova, a u Smederevskoj Palanci kod Instituta od 11 do 16 sati.

Udruženje „Naše mleko“ je najavilo celodnevnu blokadu u centru Bogatića, kao i na lokacijama put Sremska Mitrovica – Bogatić, Klenje, Badovinci, Salaš Crnobarski, Banovo polje i Ravnje.

Udruženje za Spas i opstanak stočara Zapadne Srbije organizuje blokadu Zavlake, Raskrsnica Šabac – Loznica, biće blokirana od 10 do 16 sati, a u istom terminu i raskrsnica Valjevo – Bela Crkva i Novo Selo magistralni put Loznica – Šabac.

Udruženje Stig – Požarevac će od 10 do 12 časova blokirati regionalni put Požarevac – Majdanpek, kao i put Pozarevac – Kladovo, od 13 do 15 sati.

Inicijativa za opstanak poljoprivrednika je najavaila blokadu na 14 lokacija.

Udruženje poljoprivrednika Opštine Srbobran će od 10 do 14 sati blokirati centar Srbobrana, putni pravac Novi Sad – Subotica, a Udruženje poljoprivrednika Aradac magistralni put Zrenjanin – Novi Sad od 10 do 14 sati.

Savez Banata će držati blokadu magistranog puta Beograd – Zrenjanin kod Čente od 10 do 12 sati i puta Zrenjanin – Žitište u mestu Klek, od 10 do 15 časova.

Udruženje poljoprivrednika Banatska Crnica će biti na blokadi magistralnog puta M7 od 10 časova, a Udruženje Severni Banat – Kikinda blokira punkt na izlazu iz Kikinde, put Kikinda – Zrenjanin, dok će Udruženje Novoseljanski paori od 12 sati blokirati magistralni put Beograd – Pančevo – Temišvar.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com