Poljoprivrednici objavili plan blokada puteva u Srbiji za danas

Udruženja poljoprivrednika koja su u protestu saopštila su da će i danas blokirati oko 30 magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva u Srbiji, zbog lošeg stanja u poljoprivredi i zato što Vlada Srbije ignoriše njihove zahteve.

U totalnoj blokadi, u trajanju od 24 sata, biće Ibarska magistrala u selu Miločaj kod Kraljeva i u selu Janok kod Konareva, kružni tok u Zaklopači kojim će biti blokiran putni pravac prema Kraljevu.

U totalnoj blokadi biće i Kočovića raskrnsica u Bresnici kod Čačka gde će biti blokirani putni pravci Kragujevac – Kraljevo i Kragujevac – Čačak, Cerovac i Bogatić na dve lokacije i put u mestu Zavlaka.

Poljoprivrednici će blokirati 24 sata i magistralni put Kragujevac – Gornji Milanovac, put Takovo – Gornji Milanovac i Resnik – Kragujevac izlazak na Račasnki put.

Od 10 do 14 časova biće blokirana raskranica Novi Sad – Sremska Mitrovica – granica sa Hrvatkosm.

Od 10 do 16 časova biće blokirana raskrsnica Šabac- Loznica i magistralni put M7.

Od 11 do 18 časova biće blokiran put u Malom Zvorniku i u Gornjoj Sbanti.

Od 12 časova biće blokran put u mestu Vladimirci kod restoana „Domovina“, put Drenovac – Šabac, Šabac – Mačvanska Mitrovica, Mladenovac – Drapšin.

Od 13 časova biće blokiran Valjevski put, do 13 do 17 časova put Vitanovac – Kraljevo.

Poljoprivrednici će blokirati i puteve Sremska Mitrovica – Bogatić, puteve u mestu Klenje, Badovinci, Salaš Crnobarski, Banovo polje, Ravnje.

Blokade organizuju udruženja poljoprivrednika „Šajkača“, Proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja, „Naše mleko“, „Za spas i opstanak stočara zapadne Srbije“ i Udruženje poljoprivrednika Banatska Crnica.

(Beta)

