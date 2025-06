Poljoprivrednici: Suša katastrofalnih razmera, ako za 10 dana ne bude kiše

Poljoprivrednici u Srbiji ocenili su danas da će pšenica biti poslednji usev koji će „skinuti“ sa njive ove godine, ako najdalje za 10 dana ne padne kiša.

Predsednik Incijative za opstanak poljoprivrednika Srbije Goran Filipović iz Kisiča izjavio je da se „kukuruzu suše donji listovi, a krizira i soja, dok se suncokret još drži“.

„Ako za 10 dana kiša ne padne, soja i kukuruz će propasti i može se u njivu ući sa mašinom koja sitni te ostatke biljaka, jer u njima nema ništa i vredi ih davati stoci kao hranu“, rekao je Filipović agenciji Beta.

Dodao je da posle tog roka „useve ne bi spasao ni Dunav da se izlije na njivu“.

On je naveo da su pre dve nedelje merili vlagu u zemlji i utvrdili su da na dubini od 15 centimetara nema vlage, zatim da na dubini od 30 do 35 centimetara ima malo vlage, dok na 50 centimetara do tri metra, gde bi trebalo da bude dubinske vlage – nema ni trunke.

„Mislili smo da od prošle godine nema gore godine, ali ova je mnogo gora. Ne znam kako ćemo preživeti, dugujem za repromaterijal i sredstva za zaprašivanje 2,5 miliona dinara“, rekao je Filipović.

Dodao je da je useve, zbog nedostatka vlage, napalo grinje, a da su preparati za njihovo uništavanje izuzetno skupi.

Rod pšenice, kako je naveo, nije loš, procenjuje se da će prosečan prinos po hektaru biti oko šest tona, ali da je cena od 20 do 21 dinar „katastrofalna“.

Predsednik Udruženja poljoprivrednika Subotice Miroslav Matković izjavio je da je kukuruzu sada najpotrebnija kiša, jer formira rod.

„Zbog ove suše neki poljoprivrednici od kukuruza ne očekuju ništa, neki optimisti misle da će prinos biti bar trećina prosečnog roda“, rekao je Matković.

Naveo je da se ratari nadaju da će ministar poljoprivrede Dragan Glamočić, koji ima adekvatno obrazovanje posle više godina nestručnih kadrova na toj funkciji, nešto preduzeti da pomogne poljoprivrednicima.

„Mi smo poslednje dve tri godine zbog suše od države tražili da se proglasi elementarna nepogoda, ali su nas odbijali“, rekao je Matković.

Dodao je da je prinos pšenice na području Subotice od šest do osam tona po hektaru i da se poljoprivrednici, zbog klimatskih promena, sve manje mogu oslanjati na prolećne kulture, već moraju uzgajati žitarice koje se seju u jesen.

(Beta)

