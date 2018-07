Poljoprivrednici Topole u dugovima, opština pomaže

TOPOLA – Poljoprivrednim proizvođačima iz opštine Topola je, kako kažu, zbog lošeg vremena ovogodišnji rod voća propao i nije za prodaju zbog čega ne mogu da isplate bankarske kredite, a iz opštine kažu da su već preduzeli prve korake kako bi se domaćinstvima pomoglo.

Poljoprivredni proizvođači kažu da ni prethodnih godina nisu dobro prošli sa uzgojem voća, ali da je ova godina bila izrazito loša i da u svoje zasade ulaze samo da bi lečili obolela stabla voća.

Većina njih ima kredite i sada nemaju od čega da plate ratu, a jedan od njih je i Vladimir Pantelić iz sela Blaznava koji pod voćem ima 17 hektara, a kako kaže, ove godine zbog lošeg vremena od tri hektara nektarine nije imao nikakvu dobit.

„Sve je istrulilo. Samo smo čistili stabla od trulih plodova i izbacivali iz njive. Višnju sam dao po 25 dinara i od toga platio radnike, a veći deo je propao. Šljive imam sortu Stenlej i nadam se da ću tu bar nešto uspeti da iskoristim. Jedino mi je jabuka za sada sačuvana koliko toliko jer je pokrivena protivgradnom mrežom“, rekao je on.

Dodao je da mu je propalo sve što je trebalo da proda i ostvari zaradu i da je sada u velikom problemu.

„Dugujem banci oko četiri miliona dinara i nadam se da će nam odložiti vraćanje duga na godinu dana, rekao je Pantelić za TopPres.

Ista muka muči i Duška Kremanca iz sela Vinča koji se poljoprivredom bavi dugi niz godina, a kako kaže, ovako lošu godinu ne pamti.

„Bilo je loših godina, ali nas već par godina prati loše vreme, a ove godine nema šta nas nije snašlo. Ni sam ne znam šta da radim više. Sav rod je propao, a ovo što je ostalo je bolesno i sada samo kupujem preparate da sačuvam stabla ako bi sledeće godine imalo nešto“, rekao je on.

Naveo je da ima 11 hektara pod voćem, a da nektarine bere i baca da bi sačuvao stablo od dalje bolesti.

„Šljiva će završiti u rakiji, a vinova loza je uništena totalno. I ja imam dug prema banci i ne znam od čega da vraćam jer nemam šta da prodam da bih sakupio novac. Nadam se da će nam banke izaći u susret i razumeti naše probleme jer ipak smo dugogodišnji klijenti i treba nam pomoć“, rekao je Kremanac.

Predsednik Skupštine opštine Topola Dragan Jovanović je rekao da je opština već preduzela prve korake kako bi se domaćinima pomoglo.

„Čekao sam da ministarstvo izađe sa uredbom vezano za poljoprivredne kredite, ali se to nažalost nije desilo. Svaki dan smo pod pritiskom ljudi da nesto učinimo i pomognemo im jer ne mogu da servisiraju kredite. Svi ljudi sa ugroženih područja su u istom problemu jer su podigli kredite u poslovnim bankama da bi finasirali proizvodnju, a pošto su im grad i oluja sve ili delimično ubili, sada nemaju način da te kredite vrate“, naveo je Jovanović.

Kako je istakao, opština Topola je uspela da u razgovoru sa Komercijalnom i Prokredit bankom postigne dogovor da se gazdinstva koja imaju kredite veće od 1.500 evra, a imaju zapisnike o šteti na svom gazdinstvu, mogu obratiti banci i dobiti reprogram kredita na dodatnih 12 meseci.

„Obavićemo sastanak sa direktorima Inteza banke i mislim da ćemo i sa njima postići sporazum. U ove tri banke je najveći broj poljoprivrednika kreditno zadužen“, rekao Jovanović za TopPres.

Jovanović je pojasnio da je procedura za domaćine koji imaju dugovanja prema bankama takva da u opštini uzmu zapisnik o šteti i potpišu zahtev za reprogram, uz njegov (Jovanovićev) potpis.

„Potrebno je da izmire samo kamatu za prethodni period, banci se šalje molba, potvrda o šteti i to je to“, rekao je on i dodao da to važi samo za gazdinstva koja su registrovana u opštini Topola.

