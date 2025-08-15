Poljoprivrednici u Srbiji traže da država ograniči trgovačke marže na đubrivo i repromaterijal

Poljoprivrednici u Srbiji su danas rekli da traže da država ograniči trgovačke marže na mineralno đubrivo i repromaterijal jer pred jesenju setvu cene skaču svakih desetak dana.

Predsednik Udruženja poljoprivrednika „Stig“ Nedeljko Savić je rekao za Betu da od najavljenog država, ako donese odluku o maksimiziranju trgovačkih marži za hranu i neke druge proizvode, što je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ne treba da izuzme ni minirelano đubrivo i repromaterijal.

Razlog više za ograničavanje marži na đubrivo, seme, sredstva za zaštitu i druge proizvode, kako je rekao, je što će se teret njihovog smanjenja na prehrambene proizvode prebaciti na proizvođače ratarskih proizvoda čije su cene već ispod troškova proizvodnje.

„Cena osnovnog, kompleksnog mineralnog đubriva je bila do nedavno 54 dinara po kilogramu i porasla je na 64 dinara. Trgovci kažu da svaki šleper iz uvoza ima novu cenu“, rekao je Savić.

Dodao je da je seme suncokreta za jednu setvenu jedinicu od oko 2,5 hektara koštalo 180 evra, a sada je 270 evra, seme uljane repice je prošle godine bilo 9.000 dinara, a sada je 11.000 dinara.

Savić je rekao da je cena pšenice već duže vreme 21 dinar po kiogramu, a da su i ostale cene poljoprivrednih proizvoda ispod troškova proizvodnje.

Predsednik Nezavisne asocijacije poljoprivrednika Srbije Jovica Jakšić ocenio je da je u poljoprivredi teška finansijska situacija i da se, iako se približava jesenja setva poljoprivrednici i ne raspituju za cene đubriva i semena jer nemaju novac.

„Već deset godina ukazujemo da su marže na repromaterijal visoke. Prošle godine smo išli u Rumuniju, u doradni centar jedne svetske firme i videli da seme suncokreta za setvenu jedinicu od dva hektara košta 150-160 evra, a u Srbiji to isto košta od 250 do 300 evra“, rekao je Jakšić.

Naveo je da su poljoprivrednici hteli da uvezu to seme iz Rumunije, ali nije bilo moguće zbog raznih propisa.

Jakšić je rekao da treba ograničiti marže svima u lancu – od uvoznika do trgovca.

„Marže na đubrivo i semena su već godinama visoke, dok je bila bolja situacija u poljoprivredi to smo nekako plaćali i uglavnom ćutali, ali ove godine će biti jako teško“, rekao je Jakšić.

Poljoprivrednici, po rečima predsednika Saveza udruženja poljoprivrednika Banata Dragana Kleuta, neće moći da kupe repromaterijal i mineralno đubrivo za predstojeću setvu jer je na selu „strašna nemaština, a cene te robe konstantno rastu“.

„Nismo mađioničari, ne možemo da radimo u okolnostima kada su cene naših proizvoda bagatelne, a cene repromarterijala i đubriva neprestano rastu. Otkupljivači suncokreta nam nude 45 dinara za kilogram, a suncoket je pre tri godine koštao 77 dinara“, rekao je Kleut.

On je rekao da su poljoprivrednici ljuti i da će izaći traktorima na ulice zbog cene suncokreta, a i zbog toga što država ne vidi posledice suše i ne nudi pomoć.

(Beta)

