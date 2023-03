Poljoprivrednik iz okoline Zrenjanina prosuo dve i po tone mleka jer nema kome da ga proda

Poljoprivrednik Jugoslav Tomić iz Stajićeva pored Zrenjanina danas je prosuo dve i po tone kravljeg mleka, jer kako je naveo, nije imao kome da ga proda, pošto nijedna mlekara nije bila zainteresovana.

Tomić je za vojvođanski portal Autonomija rekao da će biti prinuđen da počne sa klanjem grla goveda, jer proizvodi dnevno dve i po tone sirovog mleka, ali nema kome da ga proda.

„Dobijena je kapara za 30 grla koje će u ponedeljak, najkasnije u utorak, ići na klanje“, kazao je Tomić, koji je farmu osnovao 2005. godine i danas ima 300 grla goveda, od čega je 150 muznih krava.

Naveo je da su hteli da poklone mleko, ali da to nije bilo moguće, pošto zakon ne dozvoljava da se pokloni sirovo mleko.

„Da bismo ga poklonili, morali bismo prvo da ga pasterizujemo, što predstavlja dodatni trošak“, objasnio je Tomić i precizirao da u poslednjih sedam godina proizvode milion litara mleka godišnje.

Na pitanje koliko je uložio novca rekao je „mnogo, ali novac nije bitan“.

„Kako ja sad da vaspitavam svoje troje dece? Supruga i ja smo u ovo uložili sve. Nisam ni mogao da zamislim da će ovo da se desi. Poslednja dva meseca niko ne želi da kupi mleko. Ako država nešto ne uradi u dogledno vreme, moraćemo da zatvorimo. Nemamo drugi izbor“, kazao je Tomić.

Portal Autonomija je došao do snimka od pet minuta na kojem se vidi kako Jugoslav Tomić pušta da sveže mleko iz cisterne kapaciteta dve i po tone iscuri u kanalizaciju i objašnjava da to mora da uradi, jer nijedna mlekara koju je zvao nije htela da ga otkupi, a on mora da nastavi da muze i nema gde da skladišti dodatno sveže mleko.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.