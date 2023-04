Poljoprivrednike valjevskog kraja brine aflatoksin

VALJEVO – Udruženje novinara za poljoprivredu Agropres i ProGnosis Bioteh u Srednjoj poljoprivrednoj školi u Valjevu organizovali su konferenciju i radionicu „Kontrola i smanjenje aflatoksina u stočnoj hrani i mleku“, na kojoj su poljoprivrednici iz Valjeva i gosti mogli na licu mesta da daju na analizu proizvode koje su želeli da testiraju.

Najčešće se radilo o mleku, kukuruzu i silaži i prema dobijenim rezultatima testovi mleka i silaže su bili uredni, dok su dva uzorka kukuruza bila pozitivna na aflatoksin.

Ono što zabrinjava je činjenica da se radilo o jednom uzorku kukuruza dobijenog od države kao pomoć stočarima u otklanjanju posledica suše. Ko je u ovom slučaju zakazao ostaje da se vidi.

Pošto ovaj kukuruz još nije korišćen u ishrani na farmi krava nije bilo ni mogućnosti da negativno utiče na životinje ili da bude pronađen u mleku.

Kako je saopštio Agropres, na konferencije je bilo više od 100 učesnika među kojima je, pored stočara, bilo i predstavnika zadruga, otkupljivača, fabrika stočne hrane i poljoprivrednih savetodavnih službi.

U ime domaćina učesnike konferencije pozdravio je Milan Gajić, direktor Srednje poljoprivredne škole u Valjevu koja ove godine obeležava 100 godina od osnivanja.

„Nadam se da ćemo i u narednom periodu odgovoriti izazovima i zadacima koji se pred nas postavljaju. Kao što znate progres u poljoprivrede mora se pratiti jer samo tako imaćemo dobre rezultate“, rekao je on.

Predsednik Zadružnog saveza Srbije Nikola Mihailović je iskao da ovakvih domaćina kao što je ova škola treba da ima što više.

„Posle svake posete Poljoprivrednoj školi Valjevu odem prepun dobrih utisaka. Podsetio bih vas da su Zadruge i udruživanje ključne za stočarsku proizvodnju. Tu smo da vam pomognemo oko birokratije, programa rada i

organizacije same zadruge“, rekao je on.

Mihailović je podsetio da je potrebno formirati Upravu za stočarstvo koja bi se na još kvalitetniji način bavila stočarskom proizvodnjom.

Pomoćnik gradonačelnika Valjeva Dragutin Kuzmanović je u svom obraćanju najpre čestitao nagradu Poljoprivrednoj školi odnosno zlatnu medalju na Međunarodnoj sajmu obrazovanja.

„To je izuzetno dostignuće, od srca vam čestitam u ime grada. Takođe,

čestitam organizatorima na odabranoj temi. Problemi u stočarstvu su veliki, broj grla stoke je u padu i smatramo da bi Uprava za stočarstvo bila dobar potez. Kada je u pitanju stočarstvo mi smo učinili sve da obrazujemo naše poljoprivrednike kroz odlaske na stručna putovanja, kroz aktivnosti Agrorazvoja-valjevske doline – preduzeća koje je osnovala lokalna samouprava u cilju razvoja poljoprivrede. Nadam se da ćemo u skorijem periodu biti u mogućnosti da uvezemo i kvalitetne priplodne junice za naše stočara“, rekao je on.

Direktor Agrorazvoja – valjevske doline Goran Marjanović rekao da se to preduzeće bavi direktnim investicijama u poljoprivrednu proizvodnju.

„Podstičemo sve sektore poljoprivredne proizvodnje i to na taj način što vraćamo deo uloženog novca. Ako poljoprivrednih uloži do milion dinara mi mu vraćamo 400.000 dinara. Dajemo sredstva za nabavku priplodnih junica, obnovu mehanizacije za stočarsku proizvodnju kao i opreme za farme“, naveo je on.

Svetislav Marković direktor PS S S Valjeva istakao je da ova služba radi

na edukaciji poljoprivrednih proizvođača naročito u smislu proizvodnje stočne hrane.

„Klima se suštinski promenila i sve češće imamo sušne periode u vreme zrenja žitarica, zatim brzo širenje gljivica koje su odgovorne za nastanak aflatoksina. Ti toksini izazivaju obolevanje domaćih životinja a takođe loše utiču na ljudski organizam. Pratimo nove trendove u svetu i drago mi je da se veliki broj proizvođača odazvao da proveri svoju stočnu hranu i mleko“, rekao je Marković.

Rad na smanjenju nivoa aflatoksina koji kod čoveka može izazvati niz bolesti, pomeren je za decembar 2023. godine.

Ministarstvo poljoprivrede je donelo odluku da nivo AFM1 ostane 0,25 µg/kg (mikrograma po kilogramu), na snazi do 30. novembra 2023. godine, iako je prvobitnim Pravilnikom donetim prošle godine planirano da se te granice pomere na 0,05 µg/kg, kao što je i u Evropskoj uniji.

Marina Krstić iz Prognozis Bioteh je rekla da bi za kontrolu jednog kamiona trebalo uzeti uzorak od 10 kilograma koji bi trebalo dalje da se svede na jedan kilogram pa da se podeli na uzorke od 100 grama, a potom se manji deo uzorkuje i analizira.

„Ovo je zapravo nešto što je izazov. Tu sigurno ima propusta jer se žuri i onda nemamo uvek precizne rezultate“, dodala je ona.

Naglasila je da prvo testiranje treba da se radi odmah nakon prikupljanja žitarica u kamionu što se retko radi, potom po prijemu robe u fabrike recimo stočne hrane, a takođe povremeno treba raditi kontrolu u silosima.

Potrebno je kontrolisati svaku proizvedenu seriju bez obzira koja je proizvodnja u pitanju, rečeno je na skupu.

Kada su u pitanju farme uglavnom se mleko testira u mlekarama, a trebalo bi na otkupnom mestu ili na samoj farmi da bi se sprečila kontaminacija veće količine mleka u kamionu.

Na ovaj način mogu se sprečiti veliki gubici u proizvodnji i preradi mleka.

Postoji nekoliko testova: brzi test za žitarice koji traje tri minuta dok je za mleko potrebno 10 minuta.

Ovi testovi su visoko osetljivi i prepoznaju svih šest glavnih izazivača pojave aflatoksina.

Kada je reč o mleku može se koristiti test za sveže kravlje i kozije mleko termički obrađeno, navodi Agropres.

(Tanjug)

