Ponovo oboren tender za autobusku stanicu, moguće da Beograd bez nje dočeka EKSPO

Tender za izgradnju glavne zgrade na autobuskoj stanici na Novom Beogradu ponovo je oboren, a o uloženim prigovorima će odlučivati Republička komisija za zaštitu prava ponuđača, saopštio je jutros Centar za lokalnu samoupravu (CLS).

Prethodno je, krajem avgusta, Direkcija za građevinsko zemljište Beograda posao opet dodelila konzorcijumu koji predvodi kompanija „Jadran“, iako je ta odluka već bila osporovana od strane drugih ponuđača.

„Kako se navodi u dobro obaveštenim izvorima, firma ‘Jadran’ važi za blisku vladajućoj stranci i aktuelnom gradonačelniku Aleksandru Šapiću i već je dobila brojne državne poslove, među kojima i rekonstrukciju Muzeja grada Beograda za pet milijardi dinara“, naveo je CLS u saopštenju.

Ta organizacija je dodala da vrednost posla izgradnje stanične zgrade u Bloku 42 iznosi 5,57 milijardi dinara.

„Zbog višestrukog obaranja tendera i sumnji na korupciju, postoji ozbiljna mogućnost da Beograd dočeka EXPO 2027 bez dovršene glavne autobuske stanice“, navodi se u saopštenju.

(Beta)

