Portal Registra administrativnih postupaka olakšava poslovanje privrede u Srbiji

Srbija je dobila Registar administarstivnih postupaka, jedinstvenu elektronsku bazu svih administrativnih postupaka koje sprovode ograni javne uprave, a koja privrednicima na jednom mestu, na portalu rap.euprava.gov.rs, nudi informacije o potrebnoj dokumentaciji kako bi mogli da dobiju dozvolu, završe neku obavezu ili ostvare svoje pravo, izjavio je danas pomoćnik direktora Republičkog sekretarijata za javne politike Ninoslav Kekić.

On je pozvao privrednike da koriste Registar i tako olakšaju poslovanje.

Kako je naveo Kekić, Registar administrativnih postupaka nudi obrasce zahteva, informacije o potrebnoj dokumentaciji koju prilažu uz zahtev, visini i broju računa na koji treba da uplate taksu ili naknadu, informacije na koju adresu treba da upute svoj zahtev ako postupak nije digitalizovan, kao i druge informacije potrebne za uspešno podnošenje zahteva.

„Želimo da poreskom obvezniku, odnosno privredniku Republike Srbije učinimo sve informacije o njegovim pravima i obavezama lako dostupnim, da na jedan do tri klika on dobije sve informacije, da ne provodi vreme pred šalterima, da ne ide da se informiše na šalterima, da ne mora da okrene nekoliko brojeva telefona da bi dobio odredjenu informaciju“, rekao je on agenciji Beta.

Od 2.600 postupaka, koje je javna uprava upisala u registar na republičkom i pokrajinskom nivou, trenutno je, prema njegovim rečima, dostupno oko 1.650 postupaka sa svim informacijama na Portalu Registra, dok će preostali biti dopunjavani fazno u narednih nekoliko meseci.

Kako je precizirao, plan je da se kompletiraju administrativni postupci koji se odnose na privredu, a pored digitalizovanih usluga, privrednici će moći da dobiju podatke i za sve nedigitalizovane usluge, do njihove digitalizacije, naglasivši da je sve objašnjeno jednostavnim jezikom, kako bi svima bilo razumljivo.

Kekić je rekao i da su pretraga i korišćenje portala jednostavni – po ključnoj reči, delatnosti, instituciji i poslovnoj epizodi, što znači da privrednici za svega nekoliko sekundi mogu da se dobiju sve potrebne informacije.

Dodao je da vrlo brzo i gradjani mogu da očekuju da se u Registru nadju i administrativni postupci koji se odnose na njih.

„Mi već razvijamo modul za postupke za gradjane i samim tim ćemo već u toku ove godine započeti popis postupaka za gradjane i to fazno, kao bi one koje prve popišemo odmah i učinili javno dostupnim gradjanima. U skladu sa ovim nadamo da će već neki postupci biti javno dostupni na portalu ovog Registra i krajem godine. Najverovatnije će to biti oblast rada, oblast socijalne politike i tome slično“, objasnio je Kekić.

Kako je ocenjeno, Registar će štedeti vreme privrede i gradjana, povećaće se efikasnost javne uprave i pomoći u stvaranju predvidivog poslovnog okruženja.

Kekić je pozvao privrednike i gradjane da ih kontaktiraju ukoliko primete da na portalu nema nekih podataka, odnosno kako bi ukazali šta je to što nedostaje.

„Težićemo da i u roku od 24 časa, iako su rokovi tri dana, pružimo odgovor da li se taj postupak očekuje u narednom mesecu ili je taj postupak jednostavno propustio da popiše organ koji je zadužen njega i da ga u nekom što kraćem roku ga učini dostupnim i da te informacije budu tačne“, rekao je on.

Privrednici od nove usluge imaju svoja očekivanja.

Vlasnica zanatsko-umetničke radionice „Marija handmade“, Marija Ivanković Jurišić, rekla je da od novog portala očekuje pored transparentnosti, obavezu da se poštuju rokovi za završavenje odredjenih dokumenata, odnosno procedura.

„Dakle, ja zamišljam da ćemo moći da podnesemo zahtev za odredjenu potvrdu ili papir i da ćemo dobiti i neku garanciju u kom roku nam stiže odredjeni papir. To je jako važno jer smo i mi vrlo često ograničeni rokovima kada apliciramo za razne stvari, za šta nam te potvrde u stvari i trebaju, i bitna nam je ta brzina odnosno ušteda vremena“, kazala je ona.

Ivanković Jurišić je ocenila da će Registar biti sjajna stvar ukoliko bude prilagodjen svima, svim korisnicima, od malih zanatskih radnji do velikih korporacija, da svi mogu da se snadju i da mogu uspešno da ga koriste i da završe posao.

„Ukoliko možemo da utičemo ili da damo neku povratnu informaciju bilo bi dobro da u ovim procedurama i postupcima koji budu obuhvaćeni na Portalu imamo možda i pregled svih aktuelnih javnih poziva ili konkursa, da se na jednom mestu informišemo i uputimo u konkretne stvari koje nas budu interesovale“, ukazala je ona.

Pokretanje portala Registra administrativnih postupaka samo je jedan od rezultata reforme javne uprave, koja se u Srbiji sprovodi uz kontinuiranu podršku Evropske unije.

