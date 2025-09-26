Portal Zamaaero: Letovi za Rusiji jedan od razloga visoke profitabilnosti Er Srbije

Letovi za Rusiju jedan su od razloga visoke profitabilnosti Er Srbije, piše regionali avio-portal Zamaaero.

„Uz Turkish je Er Serbija jedina evropska kompanija koja ima letove za Rusiju. Ovog leta imala je čak 31 let nedeljno za Rusiju, i to 20 za Moskvu, sedam za St.Petersburg, te po dva za Kazan i Soči“, naveo je portal.

Dodaje se da ti letovi, koji donose orgoman novac kompaniji, godišnje možda i 80 miliona evra, imaju mnogo konekcija za putnike za Crnu Goru, Evropsku uniju, Švajcarsku, Norvešku, Veliku Britaniju i SAD, gdje ruske kompanije ne mogu leteti.

Po pisanju portala, dok Croatia Airlines beleži gubitak od 18,2 miliona u 2022, minus od skoro 20 miliona evra u 2024, a 2023. je bila pozitivna minimalnih dva miliona evra samo zahvaljujući prodaji Airbusa A319 i A320, Er Srbija je 2022. imala 21,5 miliona eva profita, 2023. 40,6 miliiona i 2024. profit je bio 41,5 miliona evra.

„Kompanija zarađuje i na brojnim letovima za Kipar gde Turkish ne može leteti, pa putnici Turkisha lete preko Beograda. Isto tako i na brojnim letovima za Crnu Goru (u top sezoni čak 59 nedeljnih letova ili u prosjeku 8,4 dnevno) koji imaju prilično visoke cene. Ovde kompanija ozbiljno zarađuje, pre svega što je na tim letovima niz putnika iz Rusije koji imaju nekretnine u Crnoj Gori“, naveo je Zamaaero.

Istaknuto je i da Er Srbija ima ogroman broj čarter linija, dok je malo drugih „čarteraša“ u Srbiji.

„Kompanija ima niz letova za Vladu Srbije (političke delegacije, elementarne nepogode, repatrijacijski letovi…), te sportske organizacije koje finansira Vlada Srbije, a gde se ne štedi i ne pita koliko to košta“, piše portal.

Navedeno je i da Er Srbija ima vrlo male rashode za plate zaposlenih, a plaća i nisku cenu goriva, među najnižim u Evropi, zahvaljujući sporazumu NIS-a i države Srbije. Takođe, kompanija ima i vrlo jeftine aerodromske takse u poređenju s ostalim kompanijama koje lete u Beograd, te u poređenju sa većinom kompanija Evrope koje više plaćaju na svojim matičnim aerodromima.

„Kompanija dobija ogroman novac od PSO-a (državne subvencije za uspostavljanje i održavanje avio-linija koje nisu komercijalno isplative, ali jesu od javnog interesa), daleko veći nego druge kompanije u Evropi, pa i daleko više od Croatie Airlines. Uz to ovaj PSO je netransparentan i ne vodi se po striktnim pravilima Evropske unije (gde kompanija mora pravdati svaki cent, a može naplatiti samo pet odsto profita), pa je vrlo moguće da ovde kompanija ‘uštedi’ znatna sredstva, a da taj PSO zapravo služi za bildovanje finansijskog stanja kompanije“, piše portal Zamaaero

(Beta)

