Portparol EU: Sastanak o problemu prevoznika sa Zapadnog Balkana u toku

Sastanak predstavnika Evropske komisije (EK) i zemalja Zapadnog Balkana o problemu prevoznika iz tog regiona zbog uvođenja novog sistema kontrole ulaska i izlaska putnika iz zone Šengena (EES) u Evropskoj uniji (EU) je u toku, a detalji o ishodu sastanka očekuju se tokom dana, rekao je novinarima u Briselu portparol EU Markus Lamer.On je precizirao da nisu najavljena nova produženja postepenog uvođenja sistema kontrole ulaska i izlaska putnika iz zone Šengena (EES), već će se ta faza završiti u aprilu, kao što je predviđeno.

Lamer je rekao da „regulativa o EES već predviđa određenu fleksibilnost za države članice EU i nakon završetka implementacije, ali to nije novina, već situacija koja je predviđena u postojećim odredbama zakona“.

Predstavnici ministarstava saobraćaja Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine (BiH) i Severne Makedonije razgovaraju dabas sa predstavnicima EK u pokušaju da se reši ograničen boravak profesionalnih vozača kamiona u 29 zemalja Šengen zone.

U radnim timovima ministarstava na video sastanku učestvuju i predstavnici prevoznika.

Vlasnik transportne firme Unitrag Pižon, Dušan Nikolić rekao je ageniciji Beta da neke evropske zemlje i dalje hapse i deportuju vozače nakon prekida njihovog protesta blokadom teretnih graničnih prelaza, koji je protekle nedelje trajao četiri dana.

On je naveo da, uprkos najavi EK da se menja vizna strategija za profesionale vozače i još neka zanimanja, nije jasno kada će ona biti doneta i primenjena i da li će morati da na nju saglasnost da svih 29 zemalja Šengenskog prostora.

„Traži se rešenje koje će se primenjivati na dužinu boravka profesionalnih vozača kamiona za prevoz tereta i do pune implementacije viznog režima koji je najavila EK“, rekao je Nikolić.

Dodao je da je predlog prevoznika da profesionalni vozači dobiju elektronsku viznu karticu na najmanje godinu dana koja će im omogućiti registraciju ulaska i izlaska iz 29 zemalja Šengenskog sporazuma

Udruženja vozača četiri balkanske zemlje nekoliko godina bezuspešno su pokušavali da reše problem ograničenog boravka u zemljama Šengena na 90 dana u periodu od šest meseci jer se očekivalo da će eskalirati nakon uvođenja elektronske registracije na graničnim prelazima, koja je stroga za razliku od kontrole preko pečata u pasošima.

Nikolić je rekao da EK pre protesta nije želela da razgovara o rešenju problema, uvođenjem viza. Elektronska kontrola poštovanja pravila Ulaz/Izlaz – 90/180 (EES) uvedena je u oktobru 2025. godine, a do 10. aprila 2026. godine je probni period primene.

Profesionalnim vozačima je strogom primenom EES prepolovljeno radno vreme u toku jedne godine jer su izjednačeni sa turistima. EU je primenu EES pooštrila zbog sprečavanja ulazaka migranata u te zemlje.

(Beta)

