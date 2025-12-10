Poslovni forum u PKS: Srbija i Libija imaju velike mogućnosti za unapređenje saradnje

Srbija i Libija imaju velike mogućnosti i obostrani interes da unaprede ekonomsku saradnju posebno u poljoprivredi, energetici, prehrambenoj, farmaceutskoj i građevinskoj industriji, kao i u oblasti visokih tehnologija, zaključeno je danas na Poslovnom forumu u Privrednoj komori Srbije (PKS).

U okviru foruma Srbija-Libija potpisan je i Memorandum o saradnji između privrednih komora dve zemlje, čime se postavlja osnov za intenzivniju ekonomsku povezanost i nove zajedničke projekte, objavljeno je na sajtu PKS.

Memorandum su potpisali zamenik predsednika PKS Mihailo Vesović i predsednik Libijske generalne unije komora privrede Mohamed Al-Raid, a održani su i B2B sastanci privrednika.

Vesović je rekao da su pripreme za današnji skup počele nakon „izuzetno uspešne“ posete Libiji delegacije PKS početkom godine zajedno sa Ministarstvom trgovine.

„To je bila poseta posle dugog niza godina i uverila nas je da postoji ozbiljan interes i velike mogućnosti za saradnju, što je izuzetno važno u trenutku velikih geopolitičkih previranja. To su trenuci kada prijatelji treba da budu bliski sa svojim prijateljima, a mi privrednici verujemo da se pravo prijateljstvo na kraju ogleda u tome koliko zajedno možemo da stvorimo novog kapitala“, istakao je on.

Naveo je da se posao neće završiti današnjim poslovnim forumom, kao što se nije završio ni posetom Libiji u januaru i najavio da je u planu nova poseta privrednika iz Srbije Libiji.

„Današnji forum će nam ukazati da smo u pravu kada kažemo koliko su nam važne veze pre svega u poljoprivrednoj i prehrambenoj industriji, u energetici. Mi želimo tu saradnju da nadoknadimo i sa drugim sektorima. Ne bi trebalo zaboraviti ni farmaceutsku kao ni građevinsku industriju“, rekao je Vesović.

Prema njegovim rečima, tu je i saradnja u visokim tehnologijama, u primeni digitalnih alata i digitalizaciji procesa, kako bi se održao korak sa globalnim događajima.

Potpisani memorandum, prema rečima ambasadora Libije u Beogradu Mohameda Galbuna, predstavlja institucionalni okvir za podsticaj većoj trgovini i stvaranju efikasnijeg poslovnog okruženja.

„On odražava obostranu posvećenost jačanju saradnje kako javnog tako i privatnog sektora dve zemlje“, rekao je ambasador.

Predsednik Libijske generalne unije komora privrede Mohamed Al-Raid istakao je da Srbiju i Libiju vezuju „prijateljske i bratske veze, kao i mnogi zajednički projekti iz ranijih perioda“.

„Ovde smo da konkretizujemo korake u daljoj saradnji. Spremni smo da gradimo još efikasniju saradnju, a za to ima mnogo šansi, jer Libija je veliki prostor za projekte važne za obe države. Mi smo zemlja sa velikim turističkim, privrednim i prirodnim resursima koje možemo da zajedno koristimo“, rekao je on.

Dodao je da Srbija može da ima velike koristi od saradnje sa Libijom i da njegova zemlja ima potrebu za saradnjom u mnogim oblastima, novim znanjima i modernim tehnologijama.

Ocenio je da je današnji forum odskočna daska za dalju saradnju dve zemlje i pozvao privrednike iz Srbije da posete Libiju.

Ukupna spoljnotrgovinska razmena između Srbije i Libije u 2024. godini iznosila je 77,8 miliona američkih dolara, od čega je srpski izvoz dostigao 17,3 miliona, dok je uvoz iz Libije iznosio 60,5 miliona dolara.

Iz Srbije u Libiju najviše su se izvozile cigarete koje sadrže duvan, sa učešćem od 37 odsto i pokrivači podova (17 odsto), dok je u Srbiju iz Libije uvezena nafta, koja je činila 95 odsto ukupnog uvoza.

(Beta)

