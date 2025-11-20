Pošta Srbija predstavila prigodne poštanske marke povodom prijateljskih odnosa Srbije i pet država

Pošta Srbije predstavila je danas prigodno izdanje poštanskih maraka „Prijatelji Srbije“, povodom prijateljskih odnosa Srbije sa Grčkom, Slovačkom, Španijom, Rumunijom i Kiprom.

Na markama se, kako je istaknuto, kroz motive tradicionalnih narodnih nošnji prikazuju kulturne i istorijske veze Srbije i pet država, sa kojima neguje „trajno prijateljstvo“.

Emisija prigodnih maraka nastala je kao izraz poštovanja i zahvalnosti tim zemljama, a izabrani vizuelni elementi na njima su „delić bogatog nasleđa koje ih povezuje“.

To izdanje je, u saradnji sa ambasadama i muzejskim institucijama, spoj filatelije, etnologije i vizuelne umetnosti, oslanjajući se na stručne konsultacije muzejske zbirke i originalne tradicionalne kostime.

Na poštanskoj marki u čast „srpsko-grčkog prijateljstva“ predstavljena je ženska narodna nošnja sa Krfa s početka 20. veka, a reč je o svadbenoj i svečanoj nošnji iz kolekcije Fondacije Vasilis Papantoniu iz Nafpliona.

Srpsku stranu predstavlja Ženska nošnja sa Vlasine iz 19. veka, takozvana „šopska nošnja“, čiji su pojedini elementi namenjeni mladi, a rasprostranjena je u krajevima Jugoistočne Srbije.

Poštansku marku posvećenu Rumuniji predstavlja Tradicionalna nošnja iz područja Bistrice, a uz nju je Ženska nošnja sa suknenim gunjićem i srebrnim kopčama paftama iz Vranjske Pčinje, Južna Srbija s kraja 19. veka.

U čast „srpsko-slovačkog prijateljstva“ prikazana je odeća mlade iz Krakovana, iz Trnavskog kraja u Zapadnoj Slovačkoj s prve polovine 20. veka, a srpsku stranu predstavlja Ženska nošnja iz Raškog kraja od vune i konopljanog platna.

Poštanska marka posvećena Kipru prikazuje Tradicionalnu nošnju te zemlje, koju odlikuju četiri tipa nošnje izrađenih od vune, lana, pamuka ili svile, dok srpsku stranu predstavlja Ženska nošnja iz okoline Niša iz 19. veka.

Na poštanskoj marki posvećenoj Španiji prikazana je Nošnja mlade iz Lagartere, provincija Toledo, Kastilja–La Manća, koja potiče iz 16. i 17. veka, a uz nju ide Nošnja mlade sa kapom perjanicom iz Raške, jugozapadna Srbija, iz 19. veka.

Vršilac dužnosti direktora Pošte Srbije Zoran Anđelković rekao je da je prirodno u 21. veku raditi na uvođenju veštačke inteligencije, novih tehnologija, ali da će to neće imati smisla ako narodi ne poštuju svoju istoriju.

„U Srbiji ako hoćete da imate dobro kulturno-umetničko društvo moramo nekoliko ansambla sa različitim nošnjama, jer time prikazujemo svu lepršavost jednog prostora, jedne zemlje, jednog naroda“, rekao je Anđelković u PTT muzeju.

On je naveo da Pošta Srbije svake godine izdaje prigodnu marku „Prijatelji Srbije“ i da ove godine nije bilo teško izabrati zemlje iz Evrope, koji su „prijatelje“ Srbije.

„Mnogo imamo prijatelja. Biramo one koji poštuju međunarodno pravo i teritorijalni integritet Srbije i zato sam odlučio da baš tih pet zemalja budu simboli maraka“, rekao je Anđelković.

Skupu u PTT muzeju prisustvovali su ambasadorka Grčke Marija Levanti, ambasador Slovačke Mihal Pavuk, zamenik ambasadora Španije Dario Otero Kastro, ambasadorka Rumunije Silvija Davidoju i zamenica šefa misije Kipra Đulija Sikopetrites, koji su izrazili zahvalnost i istakli „prijateljstvo“ njihovih zemalja sa Srbijom.

Anđelković je ambasadorima uručio poklon izdanja prigodnih poštanskih maraka.

