Pošta Srbija promovisala marku povodom 140 godina od prve donacije Malteškog reda Srbiji

Pošta Srbija promovisala je u PTT muzeju personalizovanu marku povodom 140 godina od prve donacije Malteškog reda Srbiji, sanitetskog voza.

Vršilac dužnosti direktora Pošte Srbije Zoran Anđelković rekao je da markica koja je zajednički izrađena sa Malteškim redom predstavlja kontinuitet njihove saradnje sa Srbijom.

„PTT muzej služi da pokažemo i sadašnjim naraštajima i mlađim generacijama kako se razvijao ne samo poštanski saobraćaj, nego i to kako se Srbija industrijalizovala, kako smo od pisma, preko telegrafa i telefona bili nosioci industrijalizacije“, kazao je Anđelković.

Istakao je da je Pošta Srbije učinila mnogo u oblasti digitalizacije i da je uvedeno pet centara veštačke inteligencije i robotizacije u gradovima Srbije, a da su nedavno na Evropskom poštanskom kongresu dobili najviše priznanje za inovacije i veštačku inteligenciju i da su time postali predvodnici na evropskom prostoru.

Ambasador Malteškog reda Frančesko Marija Amoruzo rekao je da je velika čast što je današnja svečanost održana na tako posebnom i istorijom bogatom mestu kakav je muzej Pošte Srbije.

„Istorija Suverenog Vojnog Malteškog reda, najstarijeg reda koji i danas deluje kroz svoje organizacije i projekte u više od 120 zemalja, posvećena je pružanju pomoći bolestima i siromašnima. Njegova neutralnost, nezavisnost i apolitičnost omogućavaju da deluje širom sveta, bez obzira na veru, rasu i poreklo“, rekao je on.

Podsetio je da od 2001. godine Malteški red održava diplomatske odnose sa Srbijom, a da od 2003. godine, preko svoje ambasade, sprovodi humanitarnu misiju u duhu hiljadugodišnje tradicije.

„Veza između Srbije i Malteškog reda je još od 1234. godine, kada su vitezovi svetog Jovana, u Vojvodini, osnovali prvu i najveću bolnicu u ovom delu sveta. U 19. veku, red je pružao pomoć ranjenima na vojnim poljima u toku ratova koji su potresali Balkan, osnivajući vojne bolnice i sanitetske vozove, a prva donacija Srbiji je iz 1885. godine“, rekao je Amoruzo.

Ambasador Srbije pri Svetoj stolici i Malteškom redu Sima Avramović rekao je da je prva donacija Malteškog reda Srbiji uručena u najtežim trenucima.

„To je vreme kada je uz posredovanje čuvenog bečkog hirurga, ideja korisćenja sanitetskog voza na pruzi, koja još nije bila završena, počela da se razvija dinamikom koja je bila nesvojstvena Balkanu. Tako je sanitetski voz služio za ranjenike, nezavisno od toga da li su Srbi ili neprijatelji, a tim je prevezeno sto hiljada ranjenika za dve godine“, rekao je Avramović.

Tokom rata između Kraljevine Srbije i Kneževine Bugarske, 1885. godine, transportna sredstva za evakuaciju ranjenika i bolesnika predstavljala su najveći problem. Poznati bečki hirurg Mundi, kojeg je srpska Vrhovna komanda postavila za inspektora bolnica, dopremio je iz Beča železnički sanitetski voz za prevoz teških ranjenika.

Voz je kao pomoć Srbiji poslao Veliki prior Malteškog reda knez Lihnovski, a saobraćao na tada jedinoj pruzi u Srbiji, između Niša i Beograda, prevozeći ranjenike.

Cela kompozicija imala je deset vagona i primala je 120 ranjenika. Jedan vagon bio je prepravljen za potrebe hitnih hirurških intervencija.

(Beta)

