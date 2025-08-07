Pošta Srbije i Javno preduzeće za razvoj planinskog turizma Stara planina prelaze u doo

Javno preduzeće (JP) „Pošta Srbije“ i javno preduzeće za razvoj planinskog turizma „Stara planina“ preći će u status društva sa ograničenom odgovornošću (doo), što čini ukupno 12 javnih preduzeća na listi za koje je vlada Srbije napisala predlog odluke o promeni pravne forme, preneo je danas portal N1.

Osim ta dva, to su i JP za skloništa iz Beograda, JP Nuklearni objekti Srbije iz Vinče, Nacionalni park Tara, Srbijašume, Srbijavode, Putevi Srbije, Službeni glasnik, Skijališta Srbije, Nacionalni park Fruška gora i Nacionalni park Đerdap.

Pošta, kako piše N1, spada među najveće poslodavce u Srbiji – od svih javnih preduzeća u Srbiji ima najveći broj zaposlenih – 14.032.

Pošta je u 2024. godini imala poslovne prihode od 293,13 miliona evra i ostvarenu dobit od 17,97 miliona evra.

JP za razvoj planinskog turizma „Stara planina“ ima 13 zaposlenih, poslovne prihode u 2024. od 842.738 evra, dok je osnovni kapital koji će biti upisan i kao kapital doo – 3,13 milijardi dinara.

(Beta)

