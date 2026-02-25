Pošta Srbije i Kancelarija za IT i eUpravu potpisale protokol o saradnji

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović i v.d. direktora Pošte Srbije Zoran Anđelković potpisali su danas protokol o saradnji između te dve institucije u vezi sa prijemom i prenosom elektronskih poruka i pisama u Jedinstveno elektronsko sanduče (eSanduče) na Portalu elektronske uprave (eUprava).

V.d. direktora Pošte Srbije Zoran Anđelković izjavio je nakon potpisivanja protokola da to znači da će u eSanduče građani da dobijaju sertifikovane račune.

„I sada građani dobija račune od EPS-a ili telekomunikacionih kopmpanija na emejl, ali on nije sertifikovan. Možete da otvorite ili neotvorite taj mejl, možete da kažete da ga niste videli. Sutra to neće biti moguće. Kada vam stigne u eSanduče značiće da je poruka, račun ili pismo primljeno, odnosno da je verifikovano“, objasnio je Anđelković.

On je istakao da se potpisivanjem ovog protokola stvaraju uslovi da Pošta Srbije može da sa raznim institucijama dogovori dostavljanje elektronskih poruka i pisama.

Dodao je da već postoje zainteresovani klijenti poput Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao i banaka, telekomunikacionih kompanija.

„Ovo ne znači da pošta i poštari nestaju već da oni građani koji žele da dobijaju pisma i poruke na ovaj način preko sandučeta eUprave to dobiju elektronski“, rekao je Anđelković.

Dodao je da će Pošta Srbije tehnički biti spremna za početak upotrebe novog sistema, nakon usaglašavanja svih detalja, za dve do tri nedelje, dok bi se sa potpisivanjem ugovora sa raznim institucijama i firmama počelo od 1. marta.

„Siguran sam da će od 1. aprila građani dobijati pisma i poruke od Pošte preko sandučeta eUprave“, rekao je Anđelković.

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović naveo je da se na projektu stvaranja nove elektronske usluge radilo više od godinu i po dana.

Naveo je da je ideja bila jednostavna, da se spoji Pošta Srbije, kao sistem koji pruža poštanske usluge, sa Kancelerijom za IT i eUsluge koja pruža elektronske servise građanima i privredi, preko Portala eUprave, odnosno elektronskog sandučeta.

Jovanović je ukazao na to da je realizacija projekta bila moguća nakon što je izmenjen Zakon o poštanskim uslugama, koji je omogućio pravnu osnovu da Pošta Srbije može da isporučuje poruke i pisma u elektronskoj formi u elektronsko sanduče na Portalu eUprave.

On je dodao da je pokrenuta i molbilna aplikacija Moje eSanduče, koje će, kako je naveo, postati i Poštino sanduče.

„Od sada će Pošta Srbije sa svojim klijentima, odnosmo telekomunikacionim operatorima, bankama i ostalima koji šalju račune i dokumenta to prosleđivati građanima u eSanduče na Portalu eUprave“, rekao je Jovanović.

On je to ocenio projekat kao veliki iskorak Srbije i Pošte Srbije kojoj je čestitao na vizionarskoj odluci.

I Jovanović je ponovio da klasična forma pisama neće nestati, ali da će oni koji su navikli na elektronsku komunikaciju sad dobiti novu uslugu.

„Pravimo društvo 21. veka. Dajemo primer svima šta Srbija treba da radi, a to su inovacije, nove tehnologije, primena digitalizacije i stvaranje još bolje uprave koja je na usluzi građanima i privredi“, rekao je Jovanović.

On je pozvao građane da koriste portal i molbilnu aplikaciju eUprave, kao i mobilnu aplikaciju Moje eSanduče.

(Beta)

