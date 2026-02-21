Pošta Srbije i Turistička organizacija Srbije zajedno u promociji turističkih potencijala Srbije

Pošta Srbije i Turistička organizacija Srbije (TOS) potpisale su danas ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji koji predstavlja platformu za zajedničke aktivnosti na dodatnoj promociji i popularizaciji turističkih sadržaja i ponude Srbije i Beograda.

Ugovor su, u okviru 47. Međunarodnog sajma turizma u Beogradu, potpisali v.d. direktora Pošte Srbije Zoran Anđelković i direktorka TOS-a Marija Labović.

Kako je istknuto, ugovor podrazumeva štampanje razglednica sa motivima Srbije koje će obezbediti Pošta Srbije, a za čiji sadaržaj će biti zadužen TOS.

Takođe će u filijalama Pošte širom Srbije biti vidljiv i promotivni materijal koji će predstaviti turističke potencijale Srbije, dok će TOS u okviru svojih aktivnosti promovisati „PTT muzej“ kao jednu od važnih kulturnih ponuda Beograda.

V.d. direktora Pošte Srbije Zoran Anđelković kazao je da ova zajednička inicijativa treba da doprinese afirmaciji turističkog potencijala Srbije.

Anđelković je naveo da očekuje da će u narednih godinu dana, mnogi posetioci Srbije, koji budu dolazili i na EXPO izložbu, iskoristiti priliku da odavde na tradicionalan način pošalju razglednice koje pokazuju turističko bogatstvo Srbije, ali i da će potom poželeti da obiđu ta mesta.

On je naveo da je sporazum usmeren i na promociju torističkih potencijala zemlje i kod domaćih turista.

„Mi ćemo učiniti sve da dogovor sa TOS-om bude uspešan, u korist Srbije“, kazao je Anđelković podsetivši da su Pošte Srbije prisutne u celoj zemlji, na 1.570 lokacija, pa i blizu turističkih lokliteta i na taj način dostupne svima.

Direktorka TOS-a Marija Labović je zahvalila Pošti Srbije, jer će se kroz njen sistem dodatno promovisati Srbija kao turistička destinacija.

„Lepo je što ćemo to uraditi na tradicionalan način, sa razglednicama sa motivima Srbije, jer iako je većina promocije prešla u digitalnu formu, treba da zadržimo nešto tradicionalno, a naročiti pred izložbu EXPO 2027. Razglednica može da bude lep suvenir koji će moći da se ponese iz Srbije kao uspomena ili da se pošalje nekom dragom i na taj način da se pozove da dođe u Srbiju“, kazala je Labović.

Dodala je da je u planu i postavljanje plakata sa motivima Srbije u poštanskim filijalima, na mestima gde će se razglednice prodavati.

Realizacija sporazuma, kako je istaknuto, trebalo bi da počne vrlo brzo.

(Beta)

