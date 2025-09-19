Pošta Srbije izabrana u strateško telo Svetskog poštanskog saveza

Pošta Srbije izabrana je na kongresu Svetskog poštanskog saveza u Dubaiju za punopravnog člana Saveta za poštansku eksploataciju, na osnovu glasova 100 država koje su podržale Srbiju u izuzetno jakoj konkurenciji u grupi zemalja Istočne Evrope i Severne Azije, objavljeno je danas.

Kako je istaknuto, to je prvi put da su Srbija i Pošta Srbije izglasane u članstvo najznačajnijeg operativnog tela u okviru Svetskog poštanskog saveza, specijalizovane agencije Ujedinjenih nacija i krovne organizacije za poštanske politike, čiji je Srbija član od njenog osnivanja 1874. godine.

V.d. direktora Pošte Srbije Zoran Anđelković kazao je da je u pitanju izuzetna privilegija i priznanje za državu Srbiju i Poštu Srbije, koja govori o značajnom napretku koji je postignut na međunarodnom nivou u sektoru poštanskih usluga i ulozi i statusu Pošte Srbije u evropskom poštanskom sektoru.

„Pošta Srbije proaktivno će pristupiti novoj funkciji gde očekujemo da damo puni doprinos, i iskoristiti veoma važnu priliku da razmenom znanja, iskustava i dobrih praksi stalno unapređuje sopstvene kapacitete i kreira uvek bolje usluge za naše korisnike“, rekao je Anđelković.

U saopštenju je ukazano da Savet za poštansku eksploataciju igra ključnu ulogu u definisanju regulatornog okvira u oblasti poštanskih usluga, kao i na polju unapređenja kvaliteta putem finansiranja razvojnih projekata.

Izbor Pošte Srbije potvrđen je 18. septembra, tokom kongresa Svetskog poštanskog saveza u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, na kome je učestvovala i delegacija Srbije.

(Beta)

