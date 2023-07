Pošta Srbije: O srpskim poštanskim markama u čast 100 godina Holivuda sa oskarovkom Sintijom Vejd

Vršilac dužnosti direktora Pošte Srbije razgovarao je u Novom Sadu sa američkom rediteljkom i dobitnicom Oskara Sintijom Vejd (Cynthia Wade) koja je u poseti Srbiji i predstavio joj poštansku marku izdatu povodom stogodišnjice postavljanja natpisa Holivud u Los Anđelesu.

Na prigodnoj poštanskoj marki u čast filmske umetnice Ajde Lupino motiv je režiserska stolicu sa natpisom „Majka svih nas“ (Mother of all of us) kako je sebe nazivala jedna od prvih žena u Holivudu koja se bavila pisanjem scenarija, produkcijom i režijom filmova.

„Rediteljka i njena nezavisna producentska kuć Filmakers Inc. bili su orijentisani na niskobudžetne filmove sa osetljivom društvenom tematikom, te režiserska stolica Ajde Lupino na randu bloka predstavlja simboličnu podršku ženama u Holivudu koje su decenijama bile obespravljene u filmskoj industriji“, rekao je Đorđević.

Dodao je da je Pošta Srbije prigodnim izdanjem želela da ukaže na jake kulturne veze sa Sjedinjenim Državama, koje su u osnovi prijateljstva naroda dve države.

Uručivši poklon izdanje prigodnih maraka rediteljki Vejd, Đorđević je istakao i da su usponu, slavi i uspehu Holivuda doprineli umetnici srpskog porekla, među kojima je izdvojio glumca Karla Maldena koji je snimio više od 60 filmova, dobitnika Oskara 1951. i Nagrade za životno delo Američkog glumačkog udruženja, 2004. godine.

Đorđević i Vejd potpisali su koverte prvog dana koje će sa porukom i prigodnom markom Srbija – SAD: 100 godina Holivuda, biti poslate na adresu Akademije filmskih umetnosti i nauka i istaknutih umetnika u Holivudu, prvenstveno glumicama, rediteljkama, scenografkinjama i drugim filmskim umetnicima, u znak zahvalnosti za doprinos razvoju filmske umetnosti i stvaranju istorije Holivuda.

(Beta)

