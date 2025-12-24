Pošta Srbije predstavila zajedničko izdanje poštanskih prigodnih maraka Srbija-Indonezija

Na markama, vinjetama i prigodnom kovertu prikazani su autentični motivi tradicionalnih narodnih nošnji, arhitekture i muzičkih instrumenata obe zemlje.

Srbija je predstavljena narodnim nošnjama iz Srema i Šumadije (19. i 20. vek) i vajatom sa tremom iz sela Alin Potok, delom iz Muzeja na otvorenom „Staro selo“ Sirogojno.

Indoneziju predstavljaju tradicionalna odeća naroda Batak Toba od tkanine ulos i Rumah Bolon, kuća naroda Batak iz Severne Sumatre.

Kako je rečeno, izdanje je limitirano, a tiraž iznosi 15.000 primeraka po marki.

Vršilac dužnosti direktora Pošte Srbije Zoran Anđelković istakao je da su simboli značajni u napredovanju odnosa dve zemlje.

„Često se u okviru simbola stvaraju dobri odnosi. Visoko poštujemo Indoneziju, jer ona poštuje naš teritorijalni integritet. Ovo izdanje simbol je prijateljstva, kulturne baštine i dobar temelj približavanja odnosa dve zemlje“, rekao je on.

Najavio je da će Pošta Srbije u saradnji sa Ministarstvo prosvete, donirati đacima, od drugog polugodišta, 65.000 razglednica sa markama istorijskih spomenika, koji će ih popuniti i adresirati, a poštari će ih podeliti.

Ambasador Indonezije u Srbiji Andreano Ervin kazao je da današanje zajedničko izdanje marke, nakon prošlogodišnje prigodne marke, kojom je obeleženo 70 godina diplomatskih odnosa dve zemlje, deluje kao prirodan i iskren nastavak tog putovanja.

„Za mene, ova marka nije samo interesantna filatelistima, već mali ambasador sama po sebi, putujući preko granica i generacija, pričajući priču o prijateljstvu između Indonezije i Srbije. Nadam se da će probuditi radoznalost, posebno među mlađim generacijama i podstaći ih da saznaju više o našoj zajedničkoj istoriji i mnogim mogućnostima za saradnju u godinama koje dolaze“, rekao je ambasador.

Ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina je istakao da to zajedničko izdanje poštanskih maraka dve zemlje potvrđuje i produbljuje njihove prijateljske odnose.

„Putem poštanske marke zemlje lako komuniciraju, bez obzira na geografsku udaljenost i jezike kojima se u njima govori. Saradnja sa Indonezijom ima dugu tradiciju i u 2024. godini, u skladu sa Planom izdavanja ministarstva, Pošta je izdala prigodnu poštansku marku povodom 70 godina diplomatskih odnosa dve zemlje“, rekao je on.

Bratina je naveo da su diplomatski odnosi Srbije i Indonezije uspostavljeni 1954. godine, u jeku globalnog procesa dekolonizacije.

Istaknuto je da je emisija prigodnih poštanskih maraka emitovana 11. decembra i u Srbiji i Indoneziji.

Umetničku obradu marke potpisuju Nadežda Skočajić (Srbija) i Sisvanta (Indonezija), uz saradnju Etnografskog muzeja u Beogradu, Muzeja na otvorenom „Staro selo“ Sirogojno i Ambasade Indonezije u Beogradu.

U okviru događaja Anđelković je uručio specijalna poklon-izdanja i obilazak PTT muzeja.

(Beta)

