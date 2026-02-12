Pošta Srbije prodaje 57 rashodovanih vozila na licitaciji 25. februara

Pošta Srbije će 25. februara organizovati licitaciju 57 rashodovanih teretnih i putničkih vozila, najavljeno je danas.

Sva vozila se prodaju grupno i ne mogu se kupovati pojedinačno.

Licitacija će biti održana u Pošti u Zemunu u Ugrinovačkoj 210b, a počeće u 10 časova.

Vozila koja će biti ponužena na prodaju nalaze se u Beogradu i okolini.

Katalog vozila, termin razgledanja i druge informacije u vezi sa procedurom i učešćem na javnoj licitaciji dostupni su na linku vozila.posta.rs/vozila/.

(Beta)

