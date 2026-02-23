Pošta Srbije: Ubrzan postupak carinjenja poštanskih pošiljki

Pošta Srbije i Uprava carina Srbije pokrenule su danas primenu automatizacije procesa elektronskih najava za poštanske pošiljke u postupku carinjenja.

To znači da će svi najavni podaci o pošiljkama elektronski stizati pre nego što pošiljka fizički stigne na carinu, te će se cariniti na osnovu tih podataka, što ubrzava proces carinjenja.

Svrha projekta je primena zakona Srbije na sve poštanske pošiljke iz međunarodnog poštanskog saobraćaja koje sadrže robu.

Vršilac dužnosti direktora Pošte Srbije Zoran Andjelković kazao da se pošiljke više neće zadržavati na carinskom terminalu.

Naveo je i da će te pošiljke biti predmet robotizovanog sortiranja, što će dodatno ubrzati proces dostave.

Anđelković je podsetio da je prošle godine započet veliki proces sortiranja robe, koji je olakšao isporuku pošiljki do krajnjih korisnika.

„To je jedan celokupan projekat koji smo započeli prošle godine, a koji čine roboti, softver PAP, i automatizacija procesa elektronskih najava za poštanske pošiljke, i oni čine jednu celinu da se ubrza proces isporuke pošiljaka do krajnjih korisnika“, kazao je on.

Projekat su tokom prethodnih godina razvijali stručnjaci Pošte Srbije i Uprave carina kroz globalni program Alijansa za trgovinske olakšice koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ.

(Beta)

