Pošta Srbije uložila 128 miliona dinara za nabavku 216 električnih mopeda za dostavu

Pošta Srbije podelila je 216 mopeda na električni pogon namenjenih dostavi svih vrsta pošiljki, uglavnom u selima, a i u Beogradu i u još 21 gradu, za čiju je nabavku izdvojeno 128 miliona dinara.

„Želimo da se posvetimo zelenoj energiji u svakom smislu. Sa električnim mopedima i električnim vozilima poštari će brže stizati do korisnika, nezagađujući okolina“, kazao je v. d. direktora Pošte Srbije Zoran Anđelković, koji je uručio ključeve mopeda direktorima radnih jedinica.

On je istakao da je tendencija u Pošti Srbije da se vozni park popunjava elektro vozilima.

„Do kraja godine ćemo da podelimo i više od 100 električnih automobila“, kazao je Anđelković i dodao da će i naredne godine biti nabavljana električna vozila, te da bi do marta Pošta Srbije trebalo da ima više od 300 novih elektro vozila.

Naglasio je da paralelno sa time Pošta Srbije radi na obezbeđivanju sopstvene električne energije.

„Hoćemo solarne panele na svim zgradama gde je to moguće uraditi. Nadam se da u naredne tri godine možemo da obezbedimo 100 odsto potrošnje struje za elektro vozila iz sopstvene proizvodnje“, rekao je Anđelković.

On je najavio i da će Pošta Srbije naredne godine obezbediti jedan broj punjača da kako bi i građani mogli ispred pošte da pune svoja vozila ili motore i već je raspisan tender za to.

Novi električni mopedi dopuniće dostavnu flotu pored Beograda Pošte i na području Čačka, Jagodine, Kikinde, Kragujevca, Kraljeva, Kruševca, Niša, Novog Sada, Pančeva, Pirota, Požarevca, Prokuplja, Smedereva, Sombora, Sremske Mitrovice, Subotice, Šapca, Užica, Valjeva, Zaječara i Bora.

Nova dostavna vozila opremljena su motorima od 3,94 kW koji razvijaju maksimalnu brzinu od 45 kilometara na sat.

Jedan moped može da ponese ukupno 300 kilograma tereta i uz jedno punjenje baterije može da pređe 120 kilometara, a same baterije su mobilne, što znači da se mogu izvaditi iz vozila i zasebno puniti.

Kako su istakli iz Pošte Srbije, električni mopedi su ekološki prihvatljivi, jer ne emituju štetne gasove i doprinose smanjenju zagađenje.

Za Poštu Srbije oni znače i manje izdvojenog novca za održavanje, kao i manje novca za pogonsku energiju, jer je električna energija obično jeftinija od fosilnih goriva.

(Beta)

