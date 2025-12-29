Pošta Srbije uručila 122 ugovora za stalno zaposlenima na tehnološkim radnim mestima

Pošta Srbija uručila je danas u Beogradu 122 ugovora na neodređeno vreme zaposlenima na tehnološkim radnim mestima u tom preduzeću.

Ugovore poštarima, dostavljačima, tehničarima za šalterske poslove, tehničarima u Pošti i vozačima uručio je vršilac dužnosti direktora Pošte Srbije Zoran Anđelković.

Anđelković je u Glavnoj pošti istakao da u 2025. godini ukupno dodeljeno 332 ugovora na neodređeno vreme zaposlenima u poštanskom preduzeću.

„Trudimo se da ovaj proces nastavimo i u sledećoj godini. Želim da u sledećoj godini imamo bar ovakve rezultate kao ove godine, ako ne i bolje. Želim da se zahvalim svim zaposlenima što su izdržali pritiske sa strane i što nismo imali ni jedan dan, ni sat da prekinemo s radom“, rekao je Anđelković.

Istakao je da je Pošta Srbije u ovoj godini, a za 185 godina postojanja, prvi put postala član strateškog tela Svetskog poštanskog saveza, te da je u Tirani na Postevropi proglašena za najbolju u unošenju digitlizacije i robotizacije u celoj Evropi, dobila je nagradu za najlepšu i najbolju poštansku marku.

Dodao je da očekuje da će dogodine biti novi logistički centri u Valjevo, Kruševcu Somboru, i drugim mestima.

Poželeo je srećne predstojeće praznike.

Na skupu je istaknuto da je Pošta ove godine obeležila 185 godina postojanja i dobila priznanje Sretenjski orden prvog stepena.

Rečeno je i da je ove godine modernizovala i robotizovala pet logističkih centara, realizovala projekte u saradnji sa ministarstvima i državnim institucijama.

Dostavljač iz radne jedinice Beograd centar Damir Đurić kazao je da tim ugovorima o stalnom zaposlenju postaju ravnopravni članovi velike poštanske porodice.

„Stalnim poslom bićemo zadovoljni mi, naše porodice i korisnici“, rekao je Đurić.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com