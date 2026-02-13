Pošta Srbije uručila 35 novih teretnih vozila za 11 radnih jedinica u Čačku

Pošta Srbije danas je u Čačku uručila 35 novih teretnih vozila "Pežo bokser" (Peugeot Boxer) za za transport pošiljki 11 radnih jedinica, a vršilac dužnosti direktora Pošte Srbije Zoran Anđelković je najavio da se do kraja marta očekuje isporuka ukupno 518 novih vozila.

Od tog broja, više od 300 biće električna vozila što je doprinos modernizaciji koji će smanjiti zagađenje vazduha.

„Ovo je važan dan za Poštu Srbije. Započinjemo obnovu voznog parka koja će omogućiti bržu i efikasniju dostavu i podržati rast e-trgovine koji beležimo. Želimo da pošiljke stižu do korisnika bez čekanja“, rekao je Anđelković.

Nova vozila, kako piše u saopštenju Pošte, omogućiće bržu i pouzdaniju dostavu paketa, posebno u uslovima stalnog rasta e-trgovine, kao i bolju povezanost logističke mreže i korisnika širom zemlje.

Anđelković je istakao da posle perioda razvoja logističkih centara Pošta Srbije danas raspolaže najsavremenijim centrima u jugoistočnoj Evropi, opremljenim robotizovanim sistemima za sortiranje pošiljki.

Kazao je da je završena digitalizacija ključnih procesa, a u narednoj fazi je planirana šira primena veštačke inteligencije, što će dodatno ubrzati obradu i distribuciju pošiljki.

„Modernizacija logističkih centara, robotizacija i primena veštačke inteligencije omogućavaju sortiranje više od 30.000 paketa na sat i potencijal od pola miliona pošiljaka dnevno, što nam omogućava bržu i efikasniju dostavu korisnicima“, rekao je Anđelković.

Direktori radnih jedinica preuzeli su vozila i uručili ključeve vozačima i dostavljačima, koji od sutra počinju rad na terenu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com