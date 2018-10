Poštanska štedionica privrednicima nudi povoljne uslove

TRGOVIŠTE – Banka Poštanska štedionica nudi malim i srednjim preduzećima posebne uslove kreditiranja kroz dve nove ponude, izjavio je član Izvršnog odbora te banke Zoran Popović u Trgovištu, gde je danas otvorena ekspozitura te banke.

“U našoj ponudi trenutno imamo dve vrlo atraktivne ponude – dozvoljeno prekoračenje po poslovnom računu sa rokom otplate do 12 meseci i izuzetno povoljnom kamatnom stopom do 9,90 odsto, kao i kredite za obrtna sredstva i likvidnost gde je rok otplate takođe do 12 meseci , sa kamatom od 7 do 9 odsto”, pojasnio je Popović.

Dodao je da banka Poštanska štedionica na taj način podržava razvoj malih lokalnih biznisa i pozvao privrednike da se upoznaju sa ponudama te banke.

Popović je podsetio da je 31. oktobar Svetski dan štednje i dodao da se banka Poštanska štedionica tradicionalno prudružuje štednji i ponudi stanovništvu u „Nedelji štednje“.

“S obzirom da je banka lider u štednji u domaćoj valuti pripremili smo posebnu ponudu štednje u dinarima. U našoj ponudi trenutno imamo od dečije štednje do klasične oročene štednje, štednje sa isplatom mesečne kamate kao i oročene štednje sa stepenastim razoročenjem u zavisnosti od perioda oročenja”, naveo je Popović.

Rast dinarske štednje je pokazatelj poverenja građana u domaći bankarski sistem i domaću valutu, rekao je on i dodao da su pokazatelj toga niska inflacija, stabilan kurs dinara, višekamatne stope na dinarsku štednju, kao i činjenica da se na prihod od kamate ne plaća porez.

S tim u vezi, Popović je pozivao sve klijente, sadašnje i potencijalne, da se upoznaju sa uslovima štednje u „Nedelji štednje“ banke Poštanska štedionica.

Predsednik opštine Trgovište Nenad Krstić je izrazio zadvoljstvo što je u toj opštini otvorena ekspozitura banke Poštanska štedionica.

“Ovo je veliki dan za nas. Počastvovani smo što posle deset godina otvaramo opet banku u Trgovištu”, rekao je on i podsetio da je banka Poštanska štedionica banka sa najdužom tradicijom u Srbiji.

Ekspozitura banke Poštanska štedionica u Trgovištu je 173. filijala te banke u Srbiji.

