Pošte Srbije: Glavna pošta u Beogradu i pošte na graničnim prelazima rade i na Božić

Pošte Srbije su danas saopštile da će na Božić, 7. januara, pošte na graničnim prelazima kao i Glavna pošta u Takovskoj 2 u Beogradu raditi bez prestanka.

U subotu, 6. januara, skraćeno do 17 časova radiće pošte koje inače imaju celodnevno radno vreme, osim Glavne pošte u Takovskoj 2 u Beogradu i pošta na graničnim prelazima koje rade bez prestanka, dodalo je to javno preduzeće.

U nedelju, 7. januara, non-stop će raditi pošta u Takovskoj 2 i pošte na graničnim prelazima dok će pošta u Subotici (Bajski put 58) biti na usluzi korisnicima od 7.00 do 12.00.

(Beta)